مرافعة النيابة في قضية أطفال اللبيني: جريمة مكتملة الأركان بلا شفقة أو تردد

كشفت النيابة العامة، خلال مرافعتها في قضية سيدة الهرم وصغارها المعروفة إعلاميًا بـ«أطفال اللبيني»، عن تفاصيل صادمة لجريمة وصفتها بأنها جردت المتهم من كل معاني الإنسانية.

وقال ممثل النيابة، محمد هشام، إن المتهم بدأ مخططه الإجرامي بدافع الحقد، حين دفع الطفل مصطفى وألقاه في مياه المصرف، لتختنق صرخته داخل الماء، ويتأكد المتهم من وفاته قبل أن ينتقل لاستكمال باقي فصول الجريمة.

وأضاف أن المتهم عاد إلى شقيقيه، جنى وسيف الدين، واصطحبهما إلى المنزل، الذي تحول إلى مسرح لجريمة أخرى أشد قسوة، حيث بدأ السم يسري في جسد الطفل سيف الدين، وظهرت عليه علامات الألم والخطر.

وأكدت النيابة، أن المتهم رغم علمه بأن السم قد يؤدي إلى وفاة الطفل، لم يترك له أي فرصة للنجاة، خوفًا من انكشاف أمره، فاقترب منه بهدوء قاتل، وجثم فوق جسده الصغير، وأطبق على أنفاسه بيديه، مطبقًا على فمه وعنقه، حتى خفتت أنفاسه وسكن جسده وفاضت روحه البريئة.

واختتم ممثل النيابة، مرافعته بالتأكيد على أن الضحية، وإن حُرم من الرحمة على الأرض، فإن عدالة السماء تتسع لبراءته، حيث الرحمة التي لا يعرفها الجناة.