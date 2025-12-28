تفاصيل أولى جلسات أطفال اللبيني.. حضور الزوج وطلب تعويض مليون جنيه

كشف المحامي سيد لطيف، محامي أطفال اللبيني، كواليس أولى جلسات محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال اللبيني»، والمتهم فيها بإنهاء حياة أم وثلاثة من أطفالها بمنطقة فيصل.

دعوى ادعاء مدني

وأوضح لطيف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الجلسة شهدت تقديم دعوى ادعاء مدني من زوج المجني عليها، ويدعى «حمادة»، بقيمة مليون وواحد جنيه كتعويض مؤقت.

تأجيل نظر القضية

وأشار إلى أن المحكمة قررت تأجيل نظر القضية إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع على أوراق الدعوى والاستعداد للمرافعة.

مواقع التواصل الاجتماعي

وفيما يخص ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غياب الزوج، نفى المحامي هذه الأنباء مؤكدًا أن «حمادة» حضر الجلسة، وقام بإثبات حضوره رسميًا من خلال الرقم القومي.

الكشف عن تفاصيل جديدة

وأضاف أن جلسة اليوم اقتصرت على الإجراءات القانونية المبدئية، على أن تشهد الجلسات المقبلة الكشف عن تفاصيل جديدة في مسار القضية.