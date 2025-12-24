ريتش وترند.. تعليق ناري من نهال طايل على ملتقط صورة ريهام عبد الغفور

أكدت الإعلامية نهال طايل، أن الفنانين في مصر خط أحمر، ويجب عدم المساس بهم أو التطرق لحياتهم الشخصية أو تشويه صورتهم بشكل مسيء أمام العلن، مشيرة إلى أنه لا بد من ضرورة معاقبة المتسبب في تلك الصورة للفنانة ريهام عبد الغفور ووقفه عند حده حتى يكون عبرة لغيره.

وعلقت نهال طايل، خلال تقديمها برنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، على أزمة الفنانة ريهام عبد الغفور عقب التقاط صورة غير ملائمة للفنانة ريهام عبد خلال عرض فيلمها «خريطة رأس السنة»، موضحة أنها لا تؤمن بنظرية المؤامرة، ولكن يجب أن نكون على قدر كافٍ من الوعي، فهي نجمة مهمة وتقدم أعمالًا جيدة للغاية، وعندما تدخل عرض فيلمها الخاص وتقدم شخصية بها تحدٍّ، تجد نفسها فجأة تريند بسبب صورة خادشة للحياء.

وتابعت الإعلامية نهال طايل قائلة: «الشخص اللي عمل كده مع ريهام عبد الغفور شخص لا عنده دين ولا أخلاق، ومش فاهمة هل هو عمل كده علشان شوية ريتش ويبقى ترند لمجرد فلوس؟ طب هل فلوسك حلال بعد اللي عملته ده؟»، متسائلة: «لما بتعملوا كده بتاخدوا فلوس مكافأة على الصورة دي؟».