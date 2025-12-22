قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

نهال طايل: غياب الأهل في الطفولة يتحول إلى جرح إنساني يمشي على قدمين

نهال طايل
نهال طايل

قالت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» والمذاع عبر قناة صدى البلد 2، إن الفتيات والشباب الذين وُلدوا وعاشوا في الدنيا دون أن يجدوا أهلًا بجوارهم، يواجهون أزمة إنسانية عميقة تبدأ صغيرة ثم تتفاقم مع مرور الوقت.


وأوضحت طايل، خلال تقديمها إحدى حلقات البرنامج، أن المشكلة في بدايتها تكون «لفة» أو دائرة مغلقة، لكنها سرعان ما تكبر وتتحول إلى كيان حي «يمشي على رجلين وله لسان ويتكلم»، في إشارة إلى حجم الألم النفسي والمعاناة التي تتراكم داخل هؤلاء الشباب.


وأضافت أن كل شخص من هؤلاء يلجأ في النهاية إلى المكان الذي يشعر فيه بالراحة والأمان، ليحكي ما بداخله دون خوف، ويتحدث عمّا رآه وعاشه، وما يخشاه في داخله، بحثًا عن من يسمعه ويفهم معاناته.

 توجيه رسالة مؤثرة 

وتطرقت نهال طايل إلى قصة «رحمة»، التي أرادت توجيه رسالة مؤثرة من خلال كلمات بسيطة لكنها موجعة، قائلة: «ذنبنا إيه؟ وقصرنا في إيه؟ إحنا اتولدنا في الدنيا لقينا نفسنا كده، ولو كنا نعرف إن الدنيا بالشكل ده، ما كناش حبينا نيجيها من الأساس».

حجم الألم النفسي

وأكدت طايل أن هذه الكلمات تعكس حجم الألم النفسي الذي يعيشه كثيرون، مشددة على أهمية الاحتواء والدعم النفسي، وفتح مساحات آمنة للحوار، حتى لا يتحول هذا الألم الصامت إلى أزمة مجتمعية أكبر.

نهال طايل

