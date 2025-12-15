فنان محترم وخلوق.. نهال طايل تدعم أحمد السقا في أزمته الأخيرة

أعربت الإعلامية نهال طايل عن استيائها الشديد من هجوم البعض على فيديو النجم أحمد السقا عقب دعمه للاعب محمد صلاح موضحاً أن تلك التعليقات أثرت عليه بالسلب للغاية وجعلته في حالة شديدة من الحزن.



وتابعت نهال طايل خلال حديثها في برنامجها تفاصيل الذي يعرض عبر قناة صدى البلد 2 قائلة: "أحمد السقا رفض أن يقاضي بعض الاشخاص الذين هاجموا فهذه هي أخلاق النجوم عاوزين نقول للنجم أحمد السقا أنت دعمت محمد صلاح لاعب ورمز كبير في الوطن العربي جه الوقت اللي ندعمك فيه أنت نجم كبير في الوطن العربي على مدار الفترة اللي فاتت قدمت أعمال كثيرة مهمة زي حرب إيطاليا ومافيا وشفيقة ومتولي وغيرها من الأعمال المهمة الناجحة".



وأشارت الإعلامية نهال طايل إلى أن أعمال النجم أحمد السقا يتميز بثلاثة أشياء الأول أنه فنان محترم وخلوق ونستطيع أن ندخل السينمات لأفلامه دون أن نجد مشهد له يخدش الحياء، الأمر الثاني هو المصداقية في أعماله حتى لو كان المشهد يحتاج إلى دوبلير وقتها كان يقدم المشهد بنفسه دون أن يستعين بأي شخص في حين أنها مخاطرة كبيرة على حياته، الأمر الثالث هو أنه دائماً ما كان يقدم الروح الإيجابية في أعماله لم يكن بائساً على الشاشة ووقتها كنا نشعر بأن هناك أمل غداً حتى في لقاءاته لم يصدر لنا أي شيء بالسلب عن حياته.



وأوضحت الإعلامية نهال طايل، أن مجتمعنا المصري غريب للغاية حيث نجد أن هناك متابعين يعلقون بالايجاب على أعمال الفنانين الأجانب ويمدحون في اطلالاتهم ويتغزلون في أعمالهم الفنية لكن يأتي الأمر عند النجوم المصريين ويهاجمونهم بشكل لاذع دون معرفه السبب في ذلك الهجوم، متسائلة: ليه وصلنا بالشكل ده عشان خاطر نجم كبير يطلع يعاتبنا العتاب ده هو نجم مهم مش عادي والدليل والشاهد على ده أعماله الفنية.



وفي نهايه حديثها وجهت الإعلامية نهال طايل رسالة للفنان أحمد السقا قائلة: «أنت نجم كبير ومهم وليك كل الاحترام والتقدير على كل عمل قدمته إحنا وأولادنا من غير ما نتكسف أنت لازم تفخر بمشوارك وبحس أن فيه حملة ممنهجة على أولادنا».



