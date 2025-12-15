مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن التباينات في المواقف الفلسطينية بين الفصائل والقوى المختلفة، وبخاصة مع حركة حماس، لا تلغي حقيقة أن العنوان الرسمي والشرعي والوطني للشعب الفلسطيني يبقى واحدًا، ويتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية، التي تمثل الكل الفلسطيني وتمتلك رؤية واضحة تجاه مستقبل قطاع غزة ومستقبل القضية الفلسطينية بأكملها.

وأضاف الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الرؤية الوطنية الفلسطينية تستند إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، بما يعني إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية المعترف بها دوليًا.

وأشار مالدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن وجود تباينات بين الفصائل أمر طبيعي، إذ إن لكل فصيل رؤيته الخاصة، إلا أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة الوطنية العليا، مؤكدًا أن المطلوب من حركة حماس هو تسليم كل ما لديها للعنوان الوطني الفلسطيني، بدلًا من التعامل مع أطراف أخرى، موضحًا أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير هما الجهة الأَولى والأقرب، وتمتلكان الشرعية الوطنية.

وشدد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على أن مصلحة القضية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني يجب أن تكون فوق أي مصالح فئوية أو ضيقة، مؤكدًا أن الانضواء تحت لواء الشرعية الفلسطينية يضمن وحدة الموقف الفلسطيني وتصليب الجبهة الداخلية في مواجهة إسرائيل.