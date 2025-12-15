قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا
تسجيلات مصوّرة قبل السقوط.. الأسد مع لونا الشبل يسخر من اسم عائلته.. فيديو
مستقبل المقصد المصري.. ورشة عمل تبحث توجهات الأسواق السياحية الدولية
مصرع شخصين في حادث تصادم ربع نقل ودراجة نارية بزراعي ديرمواس بالمنيا
أزمة طاحنة| تعليق غير متوقع من لميس الحديدي على أزمة أرض الزمالك
الأوقاف: خطط للتوسع في برنامج «دولة التلاوة»
الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل
تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظة لسوء الأحوال الجوية
أحمد موسى: كامل الوزير رجل محبوب من المصريين ونشيط ومجتهد
موعد نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب
مستشار الرئيس الفلسطيني: مطلوب من حماس أن تغلب مصلحة الشعب على مصالحها
قانون| تحرك عاجل من الوزراء لمواجه الشائعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فاتورة الكهرباء ديسمبر 2025 .. الاستعلام والدفع الإلكتروني وتفاصيل نقل الملكية

فاتورة الكهرباء ديسمبر 2025.. الاستعلام والدفع الإلكتروني وتفاصيل نقل الملكية
فاتورة الكهرباء ديسمبر 2025.. الاستعلام والدفع الإلكتروني وتفاصيل نقل الملكية
عبد الفتاح تركي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء .. تزايدت خلال الأيام الحالية تساؤلات المواطنين حول فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025، في ظل حرص شريحة واسعة من المشتركين على معرفة قيمة الاستهلاك الشهري في موعده المحدد، والبحث عن أسهل طرق السداد الإلكتروني لتجنب التأخير وما قد يترتب عليه من غرامات مالية.

يأتي ذلك بالتزامن مع توسع شركات الكهرباء في إتاحة الخدمات الرقمية التي تُمكن المشترك من الاستعلام والدفع وإنهاء الإجراءات من دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار الشركات، وهو ما يعكس توجهًا عامًا نحو التحول الرقمي، وتخفيف الضغط على مكاتب خدمة العملاء.

واقرأ أيضًا:

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025

يُعد الاستعلام الإلكتروني عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025 من أكثر الخدمات بحثًا، حيث أتاحت الشركة القابضة للكهرباء إمكانية معرفة قيمة الفاتورة بخطوات بسيطة تبدأ بالدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء، ثم الضغط على أيقونة خدمات، يلي ذلك اختيار الاستعلام عن الفواتير الشهرية، وبعدها يقوم المشترك بإدخال بيانات صاحب العداد وسجل قراءة العداد المكونة من 10 أرقام، ثم الضغط على أيقونة الاستعلام لتظهر قيمة الفاتورة المستحقة بشكل فوري، ما يتيح للمواطن متابعة استهلاكه والتحقق من قيمة المبلغ المطلوب سداده بدقة.

باق 12 يومًا.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

أهمية الاستعلام المبكر عن الفاتورة

يمثل الاستعلام المبكر عن فاتورة الكهرباء خطوة أساسية لتنظيم الالتزامات الشهرية، إذ يمنح المشترك فرصة كافية لسداد القيمة المستحقة في الوقت المحدد، كما يساعد على تجنب أي غرامات مالية قد تفرض في حال التأخير، إضافة إلى ذلك فإن متابعة الفاتورة بشكل دوري تُمكن المواطن من مقارنة الاستهلاك الشهري ورصد أي زيادة غير معتادة، وهو ما يعزز ثقافة ترشيد الاستهلاك والوعي باستخدام الطاقة الكهربائية.

طريقة دفع فاتورة الكهرباء عبر فوري

ضمن جهود تسهيل سداد الفواتير، تم إتاحة خدمة دفع فاتورة الكهرباء عبر فوري من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، حيث تبدأ الخطوات بالدخول على المنصة الموحدة، ثم اختيار خدمة دفع الفاتورة، وبعدها يتم كتابة بيانات العداد والتي تشمل رقم العداد وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء، ثم الضغط على خيار السداد لإتمام عملية الدفع بنجاح، وتُعد هذه الطريقة من الوسائل السريعة التي توفر الوقت والجهد، خاصة للمواطنين الذين يفضلون الاعتماد على القنوات الإلكترونية في إنجاز معاملاتهم.

عداد الكهرباء

مزايا الدفع الإلكتروني لفاتورة الكهرباء

يحقق الدفع الإلكتروني لفاتورة الكهرباء عدة مزايا أبرزها السرعة وسهولة الاستخدام، إضافة إلى تقليل التكدس داخل مقار شركات الكهرباء، كما يضمن للمشترك الاحتفاظ بسجل واضح لعمليات السداد، وهو ما يحد من النزاعات أو الأخطاء المحتملة، ويعكس هذا التوجه حرص الجهات المعنية على تطوير منظومة الخدمات وتحسين تجربة المستخدم بما يتماشى مع احتياجات المواطنين اليومية.

كيفية نقل ملكية عدادات الكهرباء

تُعد مسألة نقل ملكية عداد الكهرباء من الإجراءات المهمة التي تشغل اهتمام عدد كبير من المواطنين، خاصة في حالات شراء الوحدات السكنية أو انتقال الملكية، وقد حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء مجموعة من الإجراءات المنظمة لهذه العملية، حيث يتوجب التوجه إلى شركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار خلال مواعيد العمل الرسمية، مع تقديم الأوراق المطلوبة وملء استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء وسداد الرسوم المقررة، ويشترط حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو تقديم توكيل رسمي منه لإتمام التنازل.

عداد الكهرباء مسبق الدفع

التزامات المشترك الجديد عند نقل الملكية

بعد استكمال إجراءات نقل ملكية العداد، يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار يفيد بسداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء، بما يضمن حقوق الشركة وينظم العلاقة التعاقدية بشكل واضح، وفي حال شراء منزل أو عقار من ورثة، يشترط إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة، وذلك في حالة وفاة المشترك القديم، وهو ما يهدف إلى توثيق الإجراءات قانونيًا وتفادي أي نزاعات مستقبلية.

باق 5 أيام فقط.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل رمضان

وتؤكد هذه الخدمات المتنوعة أن منظومة الكهرباء تسير بخطى ثابتة نحو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين، سواء من خلال الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر ديسمبر 2025، أو عبر إتاحة وسائل سداد إلكترونية مرنة، أو بتنظيم خطوات نقل ملكية العدادات، بما يعزز الشفافية والالتزام، ويشجع المواطنين على الاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة شؤونهم الخدمية اليومية.

فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء ديسمبر 2025 الاستعلام عن فاتورة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء أونلاين سداد فاتورة الكهرباء فوري نقل ملكية عداد الكهرباء خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

أسعار الذهب اليوم الاثنين

ارتفاع مفاجئ في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

أمطار

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين |فيديو

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

أرشيفية

حملت من طليقها.. كواليس خنق شاب لشقيقته بالعمرانية

أرشيفية

طب شرعي وكلبشات .. تطورات قتل شاب شقيقته خنقا بسبب علاقة حرام بالعمرانية

ترشيحاتنا

جمارك مطار أسيوط

جمارك مطار أسيوط تضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل

جهاز تنمية مدينة بدر

رئيس جهاز تنمية مدينة بدر يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق

جهاز العبور الجديدة

لمناقشة ملفات التقنين.. رئيس جهاز العبور الجديدة يترأس اجتماعًا موسعًا مع الشئون القانونية

بالصور

قرنبيط في بطاطس .. طريقة جديدة لعمل البيوريه

بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط
بيوريه القرنبيط

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم
فواكه غنية بالماغنسيوم تساعد على خفض ضغط الدم

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟.. الإفتاء تضع النقاط على الحروف

مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف
مناديل الورق والاستنجاء: هل تهدد صحتك؟ الإفتاء تضع النقاط على الحروف

نغم صالح وحليم وتوتي في تعاون موسيقي مميَّز بحلقة جديدة من الموسم السادس لـ “مزيكا صالونات”

مزيكا صالونات
مزيكا صالونات
مزيكا صالونات

فيديو

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

المزيد