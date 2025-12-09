قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء


صدور فاتورة الكهرباء بقيمة 9 جنيهات فقط رغم وجود استهلاك لدى المشترك ، له أسباب مختلفة أبرزها  عدم تمكن القارئ من تسجيل قراءة العداد، بسبب عدم تواجد المشترك ، أو خطأ بشركة توزيع الكهرباء أثناء إصدار فواتير الكهرباء، ولذلك عليك أن تبحث عن السبب وتعمل على حله حتى لا تتراكم عليك المديونية.


الخطوات التى يجب اتباعها عند إصدار فاتورة بـ 9 جنيهات

-حال صدور فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات ولديك استهلاك - اطلب الكعب من محصل شركة الكهرباء.


-قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة فى خانة "حالية" بالفاتورة.


-صور عداد الكهرباء بواسطة الهاتف المحمول واحتفظ بالصورة.


توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

- حال وجود كميات استهلاك أكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيهات الموجود بصورة العداد التى تم التقاطها -اطلب تغيير الفاتورة.

- حال ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

الاستمرار في سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة .


طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء


تقدم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة عدة عدة خدمات لمساعدة المواطنين في الوصول للخدمة بأسهل طريقة وأسرع وقت، وكذلك تقديم خدمات الكترونية تنفيذا لتطبيق سياسة الدولة.

وأبرز تلك الخدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد .

وهذه الخدمة ضمن خدمات أخرى أطلقتها وزارة الكهرباء عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، والتى تضم عددًا كبيرًا من الخدمات ، مما يساعد فى تقديم عدة خدمات للمشترك دون الحاجة للذهاب للشركة .

ويستعرض صدى البلد لقرائه طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وهى :

1- الاستعلام عن طريق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، اتبع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على الإنترنت

ثانيا : الضغط على قسم الخدمات.

ثالثا: الضغط على أيقونة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

رابعا : كتابة البيانات الخاصة به للتأكد منها الاسم بالكامل- المحافظة التابع لها المشترك- الرقم القومي - رقم العداد.
ويقوم العميل بالضغط على أيقونة الاستعلام وينتظر قليلًا حتى تظهر قيمة الفاتورة المطلوب دفعها خلال هذا الشهر على الشاشة.


كما يمكن الدخول على رابط الموقع الرسمي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، واختيار «نحسبلك كمية الاستهلاك» .

ثم تحديد نوع عداد الكهرباء الخاص بك سواء منزلي أو تجاري للاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

ثم ادخل قراءة العداد الجديد، وقيمة آخر قراءة متواجدة في فاتورة الكهرباء.

ثم سيظهر أمامك قيمة استهلاكك، وإجمالي قيمة فاتورة الكهرباء الخاص بك.

