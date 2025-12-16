قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضل الدعاء بعد الوضوء.. 10 عجائب تجعلك لا تفرط فيه بعد الآن
تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
منتخب مصر في «مجموعة فخ» بكأس أمم أفريقيا.. ناقد رياضي يحذر
حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار
انهيار سد في واشنطن.. والسلطات تخلي 3 ضواحي بالمدينة| صور
رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه
أسنان البريطانيين في خطر .. ماذا يحدث في لندن؟
بعد تحذير الأرصاد الجوية.. احتياطات لا تتجاهلها في الجو البارد
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. ردّد كلمات تفتح لك باب النجاح
نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة
دون خسائر بشرية.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار البضائع بالقليوبية
إيهاب المصري: المنتخب يدخل كأس أمم أفريقيا مكتمل الصفوف.. ومباراة زيمبابوي مفتاح العبور

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

رأى الناقد الرياضي إيهاب المصري أن منتخب مصر سيدخل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب وهو مكتمل الصفوف ويملك زخمًا في قائمة المنتخب.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد»، «منتخب مصر يدخل البطولة مكتمل الصفوف، ويوجد زخم في صفوف المنتخب ولم يعد مثل السابق منتخب "باصي لصلاح"».

وأوضح المصري أنه لا خلاف على مركز حراسة المرمى والحراس الأربعة الذين تم ضمهم هم الأفضل حاليًا.

وأردف قائلًا: «كان من الممكن ضم محمود مرعي في خط دفاع منتخب مصر خصوصًا في ظل الأداء الذي يقدمه رفقة نادي بيراميدز».

وأشار المصري إلى أن البداية أمام زيمبابوي هي مفتاح العبور إلى الدور الثاني من كأس أمم أفريقيا.

وأكد إيهاب المصري أنه من الضروري التأهل في صدارة المجموعة من أجل التأهل في طريق أسهل في الأدوار الإقصائية وتجنب الصدام مع المغرب صاحب الأرض مبكرًا.

إيهاب المصري منتخب مصر كأس أمم أفريقيا 2025 صدى البلد محمود مرعي

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

جدول امتحانات نصف العام 2026 جميع المراحل.. تفاصيل عاجلة الآن

حالة الطقس

تحذير جوي من الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول متوقعة في هذه المناطق

عداد الكهرباء

باق 15 يوما.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يتراجع مجددًا.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم بعد القفزة الكبيرة

الأرصاد

تدفق السحب الممطرة على هذه المناطق.. والأرصاد تحذر من أمطار على القاهرة الكبرى

