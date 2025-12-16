إيهاب المصري: المنتخب يدخل كأس أمم أفريقيا مكتمل الصفوف.. ومباراة زيمبابوي مفتاح العبور

رأى الناقد الرياضي إيهاب المصري أن منتخب مصر سيدخل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب وهو مكتمل الصفوف ويملك زخمًا في قائمة المنتخب.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد»، «منتخب مصر يدخل البطولة مكتمل الصفوف، ويوجد زخم في صفوف المنتخب ولم يعد مثل السابق منتخب "باصي لصلاح"».

وأوضح المصري أنه لا خلاف على مركز حراسة المرمى والحراس الأربعة الذين تم ضمهم هم الأفضل حاليًا.

وأردف قائلًا: «كان من الممكن ضم محمود مرعي في خط دفاع منتخب مصر خصوصًا في ظل الأداء الذي يقدمه رفقة نادي بيراميدز».

وأشار المصري إلى أن البداية أمام زيمبابوي هي مفتاح العبور إلى الدور الثاني من كأس أمم أفريقيا.

وأكد إيهاب المصري أنه من الضروري التأهل في صدارة المجموعة من أجل التأهل في طريق أسهل في الأدوار الإقصائية وتجنب الصدام مع المغرب صاحب الأرض مبكرًا.