بنطلون أيتن عامر يثير الجدل على السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة أيتن عامر تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعدما نشر ت عبر حسابها الرسمي بموقع الإنستجرام، بعد ظهورها بإطلالة لافتة مرتدية بنطلونا ممزقا.

بنطلون أيتن عامر

وظهرت أيتن عامر بإطلالة لافتة وجريئة مرتدية جاكت فرو و بنطلون ممزق من الأعلى و هو ما جعل إطلالتها ملفتة.



وتتميز ايتن عامر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.





وتعتمد أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.