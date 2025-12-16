عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد

يشهد نهائي بطولة كأس العرب 2025 حدثًا استثنائيًا على مستوى التاريخ القاري للبطولة، بعدما تأكد إقامة النهائي بين منتخب آسيوي وآخر أفريقي، في سابقة هي الأولى منذ نسخة عام 1992، لتعود المواجهة العابرة للقارات بعد غياب دام أكثر من ثلاثة عقود.

نهائي 1992

وتحمل نسخة 1992 الذكرى الأخيرة لنهائي جمع بين منتخب آسيوي وهو السعودية وآخر أفريقي وهو منتخب مصر، قبل أن تتغير ملامح المشهد في النسخ التالية، حيث سيطر التواجد الآسيوي الخالص على نهائيي عامي 1998 و2002، بينما فرضت المنتخبات الأفريقية هيمنتها الكاملة على نهائيي 2012 و2021، في مواجهات خالصة داخل القارة السمراء.

عودة النهائي الأفريقي الآسيوي

وتأتي عودة النهائي المختلط في نسخة 2025 لتعكس حالة التوازن والتقارب الفني بين منتخبات القارتين، وتؤكد أن المنافسة لم تعد حكرًا على قارة بعينها، في ظل تطور الأداء وارتفاع مستوى الإعداد والاحتراف لدى المنتخبات العربية سواء في آسيا أو أفريقيا.

للمرة الأولى منذ نسخة 1992 نهائي كأس العرب سيكون بين منتخب آسيوي ضد منتخب أفريقي

1992: مصر vs السعودية

1998: السعودية vs قطر

2002: السعودية vs البحرين

2012: المغرب vs ليبيا

2021 الجزائر vs تونس

2025 الأردن vs المغرب

هذا النهائي المرتقب لا يحمل فقط قيمة فنية، بل يمثل أيضًا امتدادًا لتاريخ طويل من التنافس القاري داخل كأس العرب، ويمنح البطولة نكهة خاصة تعيد للأذهان البدايات الأولى، حين كانت المواجهات الآسيوية الأفريقية عنوانًا للإثارة والندية، قبل أن تعود الصورة من جديد في نسخة 2025.