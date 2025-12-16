الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم

دافع الشاعر جمال بخيت، عن أم كلثوم، من تهمة البخل التى طاردتها مؤخرا؛ بعد فيلم «الست» بطولة الفنانة منى زكي.

وكتب جمال بخيت، عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "هو فيه واحدة بخيلة تتبرع بالملايين اللى خدتها باسمها وتاريخها ومحبة الناس ليها وفنها العبقرى للمجهود الحربي!".

وتابع: "هو فيه واحدة بخيلة تشارك فى حفلات تذهب حصيلة دخلها لمؤسسات وهيئات عامة! هو فيه واحدة بخيلة تفضل فرقتها معاها عشرات السنين، ولا ينفضوا من حولها، ولا يعملوا مع فرق اخرى!".

واضاف: "زكريا أحمد وبيرم التونسى رفعوا قضية على أم كلثوم علشان حقوق الأداء العلنى، وهى حقوق لم تكن واضحة فى تلك الفترة، وكان الكل يعمل بالعرف السائد وليس بالقانون، وعندما وصل الموضوع أمام قاضى فاهم قال لهم أنتم قامات نعتز بها وأتمنى أن تُحل هذه المشكلة بعيدا عن القضاء، فتصالحوا وحلوا المشكلة بعيدا عن القضاء.. يعنى الحكاية ما كانتش بخل من أم كلثوم".

وواصل: "أعلى أجر بين كل نجوم العالم وقتها اللى غنوا فى أهم مسرح فى باريس حصلت عليه أم كلثوم، العقد كان مكتوب والحفلات متفق عليها من سنة 1966، ولكن الحفلة اتعملت بعد النكسة، ومع هذا تبرعت أم كلثوم بما حصلت عليه بالكامل للمجهود الحربى، ولما سألتها المذيعة سلوى حجازى: المبلغ بالكامل رايح للمجهود الحربى؟.. ردت عليها بكلمة واحدة (مش كتير)".

وأوضح: "مفيش بخلاء بيعملوا كده، ومش لازم نسيب الحاجات اللى واضحة وضوح الشمس دى، ونمسك فى شوية النميمة اللى محدش عارف لها مصدر، ونخليها مرجعيتنا فى فيلم سينمائى بيتحول مع الزمن إلى وثيقة تاريخية شئنا أم أبينا".

أبطال فيلم الست

يذكر أن فيلم « الست» من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكى وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمى وكريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد.



