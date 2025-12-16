قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية
مصر والأمم المتحدة تدشنان المقر الرئيسي لأكاديمية «شباب بلد» بمركز شباب الجزيرة
حماس: الاحتلال تلاعب بنصوص اتفاق وقف الحرب ولم يترك بندا إلا خرقه
101 مقعد في انتظار الحسم.. تفاصيل جولة الإعادة لانتخابات المرحلة الثانية
سابع إيقاف قيد.. الإسماعيلي في قبضة الفيفا | القصة بأبعادها
واقف في بلكونة بيته | تفاصيل فيديو صادم لتحرش شاب بفتاة بالإسكندرية
وزير الرياضة: أكاديمية «شباب بلد» استثمار حقيقي في طاقات الشباب وبوابة لربطهم بالتعليم وسوق العمل
قبل ساعات من حفل «ذا بيست».. طبيب فريق ألماني يحصد جائزة اللعب النظيف من فيفا بعد إنقاذ مشجع
حورية فرغلي: الفن شقلب حياتي ومكنتش اعرف أن الشهرة سيئة لهذه الدرجة
خاص| التفاصيل الكاملة لموافقة ديانج على تجديد عقده مع الأهلي
مصر تهنئ مملكة البحرين بمناسبة يوم الاستقلال
المفتي: فلسطين قضية كل حرٍّ.. والفتوى جسر بين الواجب الشرعي والإنساني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الست ليست بخيلة.. جمال بخيت يدافع عن أم كلثوم

ام كلثوم
ام كلثوم
يمنى عبد الظاهر

دافع الشاعر جمال بخيت، عن أم كلثوم، من تهمة البخل التى طاردتها مؤخرا؛ بعد فيلم «الست» بطولة الفنانة منى زكي.

وكتب جمال بخيت، عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»: "هو فيه واحدة بخيلة تتبرع بالملايين اللى خدتها باسمها وتاريخها ومحبة الناس ليها وفنها العبقرى للمجهود الحربي!".

وتابع: "هو فيه واحدة بخيلة تشارك فى حفلات تذهب حصيلة دخلها لمؤسسات وهيئات عامة! هو فيه واحدة بخيلة تفضل فرقتها معاها عشرات السنين، ولا ينفضوا من حولها، ولا يعملوا مع فرق اخرى!".

واضاف: "زكريا أحمد وبيرم التونسى رفعوا قضية على أم كلثوم علشان حقوق الأداء العلنى، وهى حقوق لم تكن واضحة فى تلك الفترة، وكان الكل يعمل بالعرف السائد وليس بالقانون، وعندما وصل الموضوع أمام قاضى فاهم قال لهم أنتم قامات نعتز بها وأتمنى أن تُحل هذه المشكلة بعيدا عن القضاء، فتصالحوا وحلوا المشكلة بعيدا عن القضاء.. يعنى الحكاية ما كانتش بخل من أم كلثوم".

وواصل: "أعلى أجر بين كل نجوم العالم وقتها اللى غنوا فى أهم مسرح فى باريس حصلت عليه أم كلثوم، العقد كان مكتوب والحفلات متفق عليها من سنة 1966، ولكن الحفلة اتعملت بعد النكسة، ومع هذا تبرعت أم كلثوم بما حصلت عليه بالكامل للمجهود الحربى، ولما سألتها المذيعة سلوى حجازى: المبلغ بالكامل رايح للمجهود الحربى؟.. ردت عليها بكلمة واحدة (مش كتير)".

وأوضح: "مفيش بخلاء بيعملوا كده، ومش لازم نسيب الحاجات اللى واضحة وضوح الشمس دى، ونمسك فى شوية النميمة اللى محدش عارف لها مصدر، ونخليها مرجعيتنا فى فيلم سينمائى بيتحول مع الزمن إلى وثيقة تاريخية شئنا أم أبينا".

أبطال فيلم الست

يذكر أن فيلم « الست» من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكى وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمى وكريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد.

 

الشاعر جمال بخيت الست الفنانة منى زكي أم كلثوم أبطال فيلم الست أحمد مراد أحمد خالد صالح كريم عبدالعزيز أحمد حلمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

عداد الكهرباء

باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الأمطار

الأرصاد الجوية تعلن حالة الجو اليوم.. أمطار غزيرة في هذه الأماكن

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

منتخب الأردن

نهائي كأس العرب.. موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات المفتوحة الناقلة

دغموم

رفضت لهذا السبب.. دغموم يكشف تفاصيل عرض الزمالك لضمه

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

حالة الطقس اليوم .. الأرصاد تحذر من جو بارد وشبورة وفرص أمطار

ترشيحاتنا

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

الفنانة ياسمينا المصري

الفنانة ياسمينا المصري تتقدم ببلاغ رسمي لهذا السبب

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

بالصور

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبيها

أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها
أخطاء شائعة تدمر العلاقة بين الزوجين وكيف تتجنبينها

زيادة الكهرباء والسلع في يناير 2026.. ما قرار الحكومة؟ | الحقيقة كاملة

حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير
حقيقة زيادة أسعار الكهرباء والسلع في يناير

بعد تصدرها التريند.. صور جديدة تجمع بين العوضى وياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز
بعد تصدرها التريند.. صور تجمع بين العوضى و ياسمين عبد العزيز

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر الأساس لمصنع "جينفاكس" للقاحات والأدوية

اللقاء
اللقاء
اللقاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد