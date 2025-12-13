قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لاعب سيراميكا: حلمي طولان مدير فني كبير.. والهجوم ضده غير منطقي
لمكافحتها وليس للتسلية .. نشأت الديهي يوضح دور الإعلام في مواجهة الجريمة | فيديو
قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
الأمومة أولوية قصوى .. وفاء مكي تكشف سبب ابتعادها عن الفن | فيديو
إسلام عيسى: علي ماهر أفضل من حلمي طولان.. ولو كان مدربًا للمنتخب لتغيرت النتائج
بالأسماء .. نشأت الديهي يكشف قادة «ميليشيات مُناهضة» لحماس في غزة |فيديو
رسالة بالإنجليزي والعربي تشعل الجدل.. عمرو أديب يرد على مُهاجمي أحمد السقا
موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025
السكة الحديد: نقلنا 36 ألف راكب سوداني بمشروع العودة الطوعية
تغيرات جديدة .. أسعار سبائك الذهب بمصر في آخر تحديث
نيران صديقة .. آرسنال يهزم وولفرهامبتون ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي
محافظة الإسكندرية توضح سبب انبعاث رائحة غاز غدا في برج العرب
توك شو

لميس الحديدي تشيد بفيلم الست : أداء منى زكي مميز

فيلم الست
فيلم الست
محمد البدوي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بفيلم الست الذي يجسد حياة أم كلثوم، مشيرة إلى أنها شاهدت الفيلم مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، واعتبرت أن تجربتها الثانية كانت أفضل من الأولى، حيث تمكنت من التركيز على التفاصيل الموسيقية والكتابية والأداء التمثيلي.

وخلال برنامجها «الصورة» على شاشة النهار، قالت الحديدي إن السينما كانت ممتلئة عن بكرة أبيها، والجمهور كان يتفاعل ويصفق بعد كل مشهد، مؤكدة أن الفيلم أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة النقاش بـ«العظيم».

إيرادات الفيلم مرتفعة

وأوضحت أن إيرادات الفيلم مرتفعة منذ طرحه، حيث حقق 2 مليون جنيه في يوم واحد، ووصلت إلى 7 ملايين جنيه خلال أول ثلاثة أيام، مشددة على أن الجمهور، سواء أحب الفيلم أو لم يُعجب به، يحضر لمشاهدة العمل.

 أداء الفنانة منى زكي

وأثنت لميس الحديدي على أداء الفنانة منى زكي، مؤكدة أنها اجتهدت بشكل كبير وقدمّت أداءً مميزًا، كما شكرت فريق العمل كله على جهودهم، مشيرة إلى أن بعض الاختلافات حول بعض المشاهد أو الإيقاعات تعتبر طبيعية.

 رحيل أم كلثوم

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الفيلم باعتباره عملًا هامًا بعد مرور خمسين عامًا على رحيل أم كلثوم، مشيرة إلى أن مكانة الست في قلوب المصريين لا تزال كبيرة، سواء في السينما أو الأغاني أو المسرح، داعية الجميع لمشاهدة الفيلم والاستمتاع بتجربته.

الست فيلم الست لميس الحديدي منى زكي الفنانة منى زكي رحيل أم كلثوم

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

إجازة

بشرى سارة للموظفين في يناير 2026.. ماذا يحدث؟

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

حاتم عقل

حاتم عقل: حظيت بتكريم رسمي كأكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ الدوري الأردني

الغندور

خالد الغندور: كنت أتمنى أشاهد فريق مصري أمام بطل أوروبا

محمود الجوهري

حاتم عقل: الجوهري هو من وضع الأردن على خريطة كرة القدم

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

