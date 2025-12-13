لميس الحديدي تشيد بفيلم الست : أداء منى زكي مميز

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بفيلم الست الذي يجسد حياة أم كلثوم، مشيرة إلى أنها شاهدت الفيلم مرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، واعتبرت أن تجربتها الثانية كانت أفضل من الأولى، حيث تمكنت من التركيز على التفاصيل الموسيقية والكتابية والأداء التمثيلي.

وخلال برنامجها «الصورة» على شاشة النهار، قالت الحديدي إن السينما كانت ممتلئة عن بكرة أبيها، والجمهور كان يتفاعل ويصفق بعد كل مشهد، مؤكدة أن الفيلم أثار جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة النقاش بـ«العظيم».

إيرادات الفيلم مرتفعة

وأوضحت أن إيرادات الفيلم مرتفعة منذ طرحه، حيث حقق 2 مليون جنيه في يوم واحد، ووصلت إلى 7 ملايين جنيه خلال أول ثلاثة أيام، مشددة على أن الجمهور، سواء أحب الفيلم أو لم يُعجب به، يحضر لمشاهدة العمل.

أداء الفنانة منى زكي

وأثنت لميس الحديدي على أداء الفنانة منى زكي، مؤكدة أنها اجتهدت بشكل كبير وقدمّت أداءً مميزًا، كما شكرت فريق العمل كله على جهودهم، مشيرة إلى أن بعض الاختلافات حول بعض المشاهد أو الإيقاعات تعتبر طبيعية.

رحيل أم كلثوم

واختتمت حديثها بالتأكيد على أهمية الفيلم باعتباره عملًا هامًا بعد مرور خمسين عامًا على رحيل أم كلثوم، مشيرة إلى أن مكانة الست في قلوب المصريين لا تزال كبيرة، سواء في السينما أو الأغاني أو المسرح، داعية الجميع لمشاهدة الفيلم والاستمتاع بتجربته.