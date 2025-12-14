قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف يحذر: تشكيل جيش كوسوفو الألباني انتهاك صريح لاتفاقيات دايتون
شيكابالا: كان نفسنا نشوف بيراميدز بيلعب النهائي بس قدر الله وما شاء فعل
السلطات الألمانية تحبط مُخططًا استهدف سوق عيد الميلاد في بافاريا | تفاصيل
«أسلوب القلعة الحمراء يتوافق مع طموحي».. تصريحات نارية من مدرب الأهلي عقب مواجهة الجيش الملكي
قبل كأس الأمم الإفريقية| رسالة نارية من أحمد السقا لمدرب منتخب مصر.. ماذا قال؟
إسلام عيسى: حماس علي ماهر غير طبيعي.. والحديث عن تفويته للأهلي «كلام مُضحك»
أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 14-12-2025
إلغاء الانتخابات .. أستاذ قانون: لا يوجد نص دستوري يسمح بفراغ تشريعي | فيديو
«لا تسمع كلام الشامتين»| شريف منير ينضم لصوت «السقا»: كلنا بنحبك يا صلاح والعالم كله معك
«توروب»: دوري أبطال أفريقيا هدفي الأول مع الأهلي هذا الموسم
هدى المفتي: مش محتاجة أتجوز .. والبخل خط أحمر
أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
محمد على

أكد عمدة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار بجامعة براون.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، إن حالة 8 مصابين حرجة.

فيما أوردت قناة الحدث التابعة لشبكة العربية، نقلاً عن مراسلها، أن حادث إطلاق النار خلف قتيلين و23 مصابًا بجامعة براون الأمريكية.

ترامب يتابع الحادثة

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتواجد في موقع الحادثة، حيث يتابع شخصيًا تطورات الأوضاع بعد إطلاق النار وسقوط ضحايا.

وقال فرانك دويل، رئيس جامعة براون، إن الامتحانات النهائية كانت تُجرى في مبنى الهندسة بعد ظهر يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، عندما فتح مسلح النار، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.

وطلب عمدة مدينة بروفيدنس، بريت سمايلي، الدعاء لأسر الضحايا، مشيرًا إلى اقتراب عطلة عيد الميلاد، وقال: "سيكون ما تبقى من اليوم صعبًا، وستكون الأيام والشهور المقبلة صعبة بينما يتعافى هذا المجتمع".

وامتنع رئيس البلدية عن الإفصاح عما إذا كان الضحايا من الطلاب.

وقال حاكم ولاية رود آيلاند، دان ماكي: "إن ما لا يمكن تصوره قد حدث"، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار يوم السبت في جامعة براون، وفق ما ذكرت صحيفة ميلفورد ميرور الأمريكية.

البحث عن مطلق النار

وقالت شبكة CNN إن نائب رئيس شرطة بروفيدنس، تيم أوهارا، حث السكان في منطقة إطلاق النار على مراجعة كاميراتهم بحثًا عن "أي شيء يبدو مريبًا".

وأضاف أوهارا أن الشرطة تبحث عن مقاطع فيديو ذات صلة من كاميرات المراقبة بينما تواصل البحث عن مطلق النار.

عمدة مدينة بروفيدنس ترامب المباحث الفيدرالية الشرطة مطلق النار رود آيلاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى - موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش

ترشيحاتنا

غض البصر

لما أمرنا الله بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟

مفتي الجمهورية

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشهد حفل تخرج كليات طب الأسنان

بالصور

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد