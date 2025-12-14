قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

أكد عمدة مدينة بروفيدنس بولاية رود آيلاند مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين بجروح خطيرة في حادث إطلاق النار بجامعة براون.

وقالت وكالة سبوتنيك الروسية، نقلاً عن وسائل إعلام أمريكية، إن حالة 8 مصابين حرجة.

فيما أوردت قناة الحدث التابعة لشبكة العربية، نقلاً عن مراسلها، أن حادث إطلاق النار خلف قتيلين و23 مصابًا بجامعة براون الأمريكية.

ترامب يتابع الحادثة

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يتواجد في موقع الحادثة، حيث يتابع شخصيًا تطورات الأوضاع بعد إطلاق النار وسقوط ضحايا.

وقال فرانك دويل، رئيس جامعة براون، إن الامتحانات النهائية كانت تُجرى في مبنى الهندسة بعد ظهر يوم السبت بتوقيت الولايات المتحدة، عندما فتح مسلح النار، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين بجروح خطيرة.

وطلب عمدة مدينة بروفيدنس، بريت سمايلي، الدعاء لأسر الضحايا، مشيرًا إلى اقتراب عطلة عيد الميلاد، وقال: "سيكون ما تبقى من اليوم صعبًا، وستكون الأيام والشهور المقبلة صعبة بينما يتعافى هذا المجتمع".

وامتنع رئيس البلدية عن الإفصاح عما إذا كان الضحايا من الطلاب.

وقال حاكم ولاية رود آيلاند، دان ماكي: "إن ما لا يمكن تصوره قد حدث"، وذلك في أعقاب حادث إطلاق النار يوم السبت في جامعة براون، وفق ما ذكرت صحيفة ميلفورد ميرور الأمريكية.

البحث عن مطلق النار

وقالت شبكة CNN إن نائب رئيس شرطة بروفيدنس، تيم أوهارا، حث السكان في منطقة إطلاق النار على مراجعة كاميراتهم بحثًا عن "أي شيء يبدو مريبًا".

وأضاف أوهارا أن الشرطة تبحث عن مقاطع فيديو ذات صلة من كاميرات المراقبة بينما تواصل البحث عن مطلق النار.