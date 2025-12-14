قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المغرب أقوى مجموعته.. مُحلل رياضي يتوقع رؤية نسخة شرسة من محمد صلاح بكأس الأمم الإفريقية|فيديو
بعد حادث إرهابي.. السلطات الأمريكية تنشر عناصر جهاز الخدمة السرية والتحقيقات الفيدرالي
من الجمباز إلى الشاشة.. وفاء مكي تكشف أسرار بدايتها في عالم الفن: «دخلت بالصدفة البحتة»|فيديو
موعد مباريات اليوم الأحد 14 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
سعر الذهب اليوم الأحد 14-12-2025
ناقد رياضي: خطة إفريقية قوية لبث كأس الأمم .. و«العميد» على أعتاب إنجاز تاريخي |فيديو
استشهاد أكثر من 300 فلسطيني جراء الهجمات الإسرائيلية منذ بدء وقف إطلاق النار
النجم التركي باريش أردوتش: أغاني شيرين ترافقني دائمًا.. وصوتها يمنحني الهدوء ويلامس إحساسي
الجو ساقعة يا فنانة .. جدل حول أحدث إطلالات آيتن عامر عبر فيس بوك | شاهد
إسلام عيسى: محمد بسام أفضل من «الشناوي» .. ويستحق أن يكون حارس مصر في أمم إفريقيا
نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض
إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي: خطة إفريقية قوية لبث كأس الأمم .. و«العميد» على أعتاب إنجاز تاريخي |فيديو

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
علا محمد

أكد الناقد الرياضي طارق طلعت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمتلك رؤية واضحة وخطة قوية تتعلق بملف إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يضمن وصول البطولة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير داخل القارة وخارجها، مشيرًا إلى أن «كاف» يسعى لتقديم نسخة مميزة على مستوى التنظيم والبث التلفزيوني.

تطرق طلعت، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى حظوظ منتخب مصر في البطولة، مؤكدًا أن المدير الفني حسام حسن يمتلك فرصة حقيقية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، حال نجاحه في التتويج باللقب القاري، ليكرر إنجاز الراحل محمود الجوهري بالفوز بكأس الأمم الإفريقية لاعبًا ثم مدربًا.

وأوضح أن تاريخ البطولة شهد أرقامًا قياسية خالدة، لافتًا إلى أن الراحل حسن الشاذلي يظل اللاعب الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، وهو رقم يعكس القيمة الكبيرة لنجم الكرة المصرية السابق.

وعن منتخب المغرب، شدد طارق طلعت على أن أشرف حكيمي يمثل رمزًا حقيقيًا لـ«أسود الأطلس»، موضحًا أن وجوده داخل صفوف المنتخب يُعد عنصرًا حاسمًا، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا على المستوى النفسي والمعنوي للاعبين.

وأشار إلى أن حكيمي يمنح المنتخب المغربي قوة إضافية داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن فرص لحاقه بمباريات المغرب في كأس الأمم الإفريقية لا تزال قائمة، ما يمثل دفعة كبيرة لطموحات الفريق في المنافسة على اللقب.

الناقد الرياضي طارق طلعت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة كأس الأمم كأس الأمم الإفريقية كاف الماتش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى - موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

على مدار 4 ساعات.. محافظ الغربية يتجول بشوارع طنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار

فوائد الكمون

مشروب صحي خارق .. فوائد الكمون للسكري والبطن

فوائد الكمون

مشروب صحي خارق.. فوائد الكمون للسكري والبطن

بالصور

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد