ناقد رياضي: خطة إفريقية قوية لبث كأس الأمم .. و«العميد» على أعتاب إنجاز تاريخي |فيديو

أكد الناقد الرياضي طارق طلعت أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يمتلك رؤية واضحة وخطة قوية تتعلق بملف إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بما يضمن وصول البطولة إلى أكبر شريحة ممكنة من الجماهير داخل القارة وخارجها، مشيرًا إلى أن «كاف» يسعى لتقديم نسخة مميزة على مستوى التنظيم والبث التلفزيوني.

تطرق طلعت، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إلى حظوظ منتخب مصر في البطولة، مؤكدًا أن المدير الفني حسام حسن يمتلك فرصة حقيقية لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، حال نجاحه في التتويج باللقب القاري، ليكرر إنجاز الراحل محمود الجوهري بالفوز بكأس الأمم الإفريقية لاعبًا ثم مدربًا.

وأوضح أن تاريخ البطولة شهد أرقامًا قياسية خالدة، لافتًا إلى أن الراحل حسن الشاذلي يظل اللاعب الأكثر تسجيلًا للهاتريك في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، وهو رقم يعكس القيمة الكبيرة لنجم الكرة المصرية السابق.

وعن منتخب المغرب، شدد طارق طلعت على أن أشرف حكيمي يمثل رمزًا حقيقيًا لـ«أسود الأطلس»، موضحًا أن وجوده داخل صفوف المنتخب يُعد عنصرًا حاسمًا، ليس فقط من الناحية الفنية، بل أيضًا على المستوى النفسي والمعنوي للاعبين.

وأشار إلى أن حكيمي يمنح المنتخب المغربي قوة إضافية داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا أن فرص لحاقه بمباريات المغرب في كأس الأمم الإفريقية لا تزال قائمة، ما يمثل دفعة كبيرة لطموحات الفريق في المنافسة على اللقب.