عربي مين؟ أنا حياتي بلا عربي.. أسماء جلال ترد على هشام ماجد

ردت الفنانة أسماء جلال، على منشور الفنان هشام ماجد، وذلك بعدما نشر صورتها مع الفنان مصطفى غريب من فيلم «وفيها إيه يعني؟» وهما متزوجان.

ونشرت أسماء جلال، صورة من مسلسل «أشغال شقة» عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وقامت بإضافة صورة هشام ماجد مكان صورة مصطفى غريب على طريقة الفوتوشوب وعلقت: «عربى مين؟ انا حياتى بلا عربي».

وكانت انتشرت صورة لمصطفى غريب وأسماء جلال، على مواقع التواصل الاجتماعى، تظهرهما كزوجين فى فيلم «وفيها إيه يعنى؟» بعد عرضه رقميًا، وتفاعل رواد السوشيال ميديا معبرين عن إعجابهم بدور أسماء جلال كزوجة لـ «عربي- مصطفى غريب»، أكثر من دورها كزوجة لـ«د. حمدي- هشام ماجد» فى مسلسل «أشغال شقة».

وتفاعل الفنان مصطفى غريب مع تعليقات الجمهور، حيث نشر صورته فى الفيلم مع أسماء جلال عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»، مرفقًا بمهرجان «شقطت منك حبيبتك يا عم»، فى إشارة منه إلى الفنان هشام ماجد، مما دفع الفنان هشام ماجد إلى نشر صورتهما عبر حسابه الرسمى على «فيسبوك»؛ معلقًا: ليلتكم مهببة انتو الاتنين.