سعر فستان أسماء جلال في افتتاح مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل

حرصت الفنانة أسماء جلال على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها أمس في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر .

سعر فستان أسماء جلال

تألقت أسماء جلال على السجادة الحمراء بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون النبيتي المصنوع من القماش اللامع، وكشف التصميم عن رشاقتها.

حمل فستان أسماء جلال توقيع مصممة الأزياء Marmar Halim، فيما بلغ سعر التصميم 9,051 ريال سعودي مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسماء جلال بالشعر المرفوع، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.