قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قداس ذكرى الأربعين لنيافة الأنبا أنطونيوس مرقس بمطرانية جنوب إفريقيا
بتوجيهات من ترامب.. حظر دخول مواطني 30 دولة إلى الولايات المتحدة
سقوط شبكات المال السياسي في سوهاج.. ضربات أمنية تحسم سباق الانتخابات
أول رد من جماعة أبو شباب الموالية لإسرائيل بعد مقـ.تل قائدها في غزة
ترامب يشدد القيود على تصاريح العمل للمهاجرين
دعاء نبوي عظيم يساعد على الطاعة.. من قاله متعه الله بالقوة الجسدية
أسعار التذاكر والمحطات.. بدء استقبال الركاب بمونوريل شرق النيل الشهر القادم
ترامب يعتزم إعلان المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل عيد الميلاد
الفلاحين تحسم الجدل: لا عزوف عن زراعة القمح.. والإنتاج المرتفع يقلل فاتورة الاستيراد
فحوصات طبية وعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
مسؤولون أمريكيون: حماس ستتراجع عن حكم غزة وستبدأ عملية نزع سلاحها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مهرجان البحر الاحمر السينمائي
ريهام قدري

خطف مهرجان البحر الاحمر السينمائي الأضواء هذا العام، ليس فقط بعروضه السينمائية المميزة، بل أيضًا بإطلالات النجمات اللواتي تألقن على السجادة الحمراء بأزياء راقية تجمع بين الأناقة والجرأة والابتكار.

 وشهدت أمسية الافتتاح حضورًا لافتًا لعدد كبير من النجمات العربيات اللواتي حرصن على إبراز جمالهن من خلال فساتين لامعة وقصّات ملفتة وتفاصيل مبتكرة تخطف الأنظار.


إحدى النجمات سرقت الأضواء بفستان لامع باللون الداكن بتصميم كتف واحد، جاء بقصّة ضيقة تبرز جمال القوام، مع اعتماد تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم زاد من رقي الإطلالة.

 فيما تألقت نجمة أخرى في فستان ذهبي براق بتصميم أنثوي جذاب، مزوّد بقماش لامع ينساب بطريقة انسيابية عكست فخامة القماش وبساطة الأسلوب.


أما الإطلالة التي لفتت الأنظار بإحساس ملكي، فكانت لإحدى النجمات التي ظهرت بفستان أبيض مطرّز بالكامل بتفاصيل دقيقة، مع ذيل طويل يمنح حضورًا فخمًا على السجادة الحمراء، ونسّقت معه مجوهرات راقية أضفت لمسة كلاسيكية على اللوك.


كما حضرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مختلفة تمامًا، حيث اختارت فستانًا مصنوعًا بالكامل من عناصر تشبه الورود، في تصميم رومانسي يعكس جرأة في الاختيار وروحًا حالمة تميزت بها على السجادة الحمراء.

 الفستان جاء بقصّة ناعمة وألوان هادئة، ما جعله من أبرز الإطلالات التي نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.
وبين البريق، الألوان، والخامات المترفة، نجحت النجمات في تحويل المهرجان إلى منصة للأناقة الراقية، لتثبت كل واحدة منهن حضورها المميز في واحد من أهم الأحداث الفنية العربية.

مهرجان البحر الاحمر السينمائي مهرجان البحر الاحمر السينمائي مي عمر ياسمين صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر

حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025

سعر الذهب اليوم

ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس

مرتبات ديسمبر 2025

المالية تُحسم الجدل.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025.. وحقيقة الزيادة الجديدة

شاكر محفوظ

قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور

بشعة الفتاة بوسي

شربوا المقلب .. حكاية تعاطف المواطنين مع بِشعة بوسي قبل رقص كيداهم

البشعة

إجبار فتاة على البشعة لإثبات صدقها.. دار الإفتاء: لا أصل لها في الشرع

نقيب المهندسين

نقيب المهندسين يقر زيادة جديدة في المعاشات لمواجهة الأعباء الاقتصادية

صورة ارشيفية

منخفض قطبي يقترب ويضع البلاد على حافة موجة صقيع

ترشيحاتنا

نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل

الأنبا رافائيل يدشن مذ بح "أبي سيفين" بكنيسة "العذراء" بالفجالة | صور

البابا تواضروس

تخريج دفعة جديدة من معهد المشورة بالمعادي بيد البابا تواضروس | صور

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة البطريرك يوسف العبسي

بطريركية الروم الكاثوليك تنفي استقالة يوسف العبسي

بالصور

أبرزهم ياسمين صبري وليلي علوي..الفنانون يتألقون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

جمال وشياكة.. دينا فؤاد تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

اكتشف الذهب الأحمر .. يعالج أخطر الأمراض وهذه الأضرار والآثار الجانبية

الأمراض
الأمراض
الأمراض

فيديو

أزمة الام الروسية وطفلها

أزمة مدرسة التجمع.. أم روسية تكشف عن تعرض ابنها للإهمال والاعتــ.داء

محمد صلاح

ظهور غريب.. سر قناع محمد صلاح وجلوسه على دكة البدلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد