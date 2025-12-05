أجمل إطلالات النجمات في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

خطف مهرجان البحر الاحمر السينمائي الأضواء هذا العام، ليس فقط بعروضه السينمائية المميزة، بل أيضًا بإطلالات النجمات اللواتي تألقن على السجادة الحمراء بأزياء راقية تجمع بين الأناقة والجرأة والابتكار.

وشهدت أمسية الافتتاح حضورًا لافتًا لعدد كبير من النجمات العربيات اللواتي حرصن على إبراز جمالهن من خلال فساتين لامعة وقصّات ملفتة وتفاصيل مبتكرة تخطف الأنظار.



إحدى النجمات سرقت الأضواء بفستان لامع باللون الداكن بتصميم كتف واحد، جاء بقصّة ضيقة تبرز جمال القوام، مع اعتماد تسريحة شعر مرفوعة ومكياج ناعم زاد من رقي الإطلالة.

فيما تألقت نجمة أخرى في فستان ذهبي براق بتصميم أنثوي جذاب، مزوّد بقماش لامع ينساب بطريقة انسيابية عكست فخامة القماش وبساطة الأسلوب.



أما الإطلالة التي لفتت الأنظار بإحساس ملكي، فكانت لإحدى النجمات التي ظهرت بفستان أبيض مطرّز بالكامل بتفاصيل دقيقة، مع ذيل طويل يمنح حضورًا فخمًا على السجادة الحمراء، ونسّقت معه مجوهرات راقية أضفت لمسة كلاسيكية على اللوك.



كما حضرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة مختلفة تمامًا، حيث اختارت فستانًا مصنوعًا بالكامل من عناصر تشبه الورود، في تصميم رومانسي يعكس جرأة في الاختيار وروحًا حالمة تميزت بها على السجادة الحمراء.

الفستان جاء بقصّة ناعمة وألوان هادئة، ما جعله من أبرز الإطلالات التي نالت إعجاب الجمهور والمتابعين.

وبين البريق، الألوان، والخامات المترفة، نجحت النجمات في تحويل المهرجان إلى منصة للأناقة الراقية، لتثبت كل واحدة منهن حضورها المميز في واحد من أهم الأحداث الفنية العربية.