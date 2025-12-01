أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة

خطفت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة أنيقة وفاخرة خلال ظهورها الأخير داخل سيارة فارهة مزودة بسقف مضاء بنجوم .

اعتمدت أسما ابراهيم في إطلالتها على فستان ساتان باللون الوردي الهادئ بتصميم بسيط وناعم أبرزت أنوثتها وأضافت لها حضورًا جذابًا ومميزًا.

ونسّقت مع الفستان حقيبة يد صغيرة باللون البنفسجي الداكن، جاءت كلمسة فاخرة تعكس اهتمامها بأدق تفاصيل إطلالتها، إلى جانب حذاء بنفس اللون لإكمال التناسق العام.



كما بدت أسما بإطلالة جمالية راقية، حيث اعتمدت مكياجًا هادئًا مع تسريحة شعر بسيطة منسدلة أبرزت ملامحها. وظهر الانسجام الواضح بين الأجواء الفاخرة للسيارة ذات المقاعد الجلدية والطابع الكلاسيكي للفستان، مما أضفى على الصورة لمسة من الفخامة.

إطلالة أسما إبراهيم جاءت لتعكس ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار تفاصيل راقية تظهر أناقتها في كل ظهور.