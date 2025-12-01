قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
في إطار جولاته المفاجئة .. وزير التعليم يزور مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة
الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى
الرئيس السيسي يتفقد جناحي دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أسما إبراهيم تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة

ريهام قدري

خطفت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة أنيقة وفاخرة خلال ظهورها الأخير داخل سيارة فارهة مزودة بسقف مضاء بنجوم .

اعتمدت أسما ابراهيم في إطلالتها على فستان ساتان باللون الوردي الهادئ بتصميم  بسيط وناعم أبرزت أنوثتها وأضافت لها حضورًا جذابًا ومميزًا.

ونسّقت مع الفستان حقيبة يد صغيرة باللون البنفسجي الداكن، جاءت كلمسة فاخرة تعكس اهتمامها بأدق تفاصيل إطلالتها، إلى جانب حذاء بنفس اللون لإكمال التناسق العام.


كما بدت أسما بإطلالة جمالية راقية، حيث اعتمدت مكياجًا هادئًا مع تسريحة شعر بسيطة منسدلة أبرزت ملامحها. وظهر الانسجام الواضح بين الأجواء الفاخرة للسيارة ذات المقاعد الجلدية والطابع الكلاسيكي للفستان، مما أضفى على الصورة لمسة من الفخامة. 

إطلالة أسما إبراهيم جاءت لتعكس ذوقها الرفيع وقدرتها على اختيار تفاصيل راقية تظهر أناقتها في كل ظهور.

