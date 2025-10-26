أسما إبراهيم تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير.. شاهد

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.

إطلالة أسما إبراهيم

تألقت أسما إبراهيم في الصور بإطلالة راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض المطرز، مما كشف عن رشاقتها.

تزينت أسما إبراهيم ببعض المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت أسما إبراهيم بخصلات شعرها البني المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.