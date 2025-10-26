عسر الهضم عند الأطفال.. الأسباب والعلاج السريع لراحة معدة طفلك

عسر الهضم عند الأطفال من المشكلات الشائعة التي تسبب لهم انزعاجًا وألمًا في البطن، وغالبًا ما تكون مرتبطة بنظامهم الغذائي أو بعادات الأكل الخاطئة. إليك التفاصيل الكاملة

أسباب عسر الهضم عند الأطفال



الإفراط في تناول الطعام أو الأكل بسرعة.

تناول أطعمة دهنية أو مقلية بكثرة.

الإكثار من الحلويات والمشروبات الغازية.

القلق أو التوتر (خصوصًا قبل الامتحانات أو المواقف الجديدة).

قلة الحركة أو النوم بعد الأكل مباشرة.

أحيانًا يكون ناتجًا عن التهابات المعدة أو الإصابة بالطفيليات المعوية.



أعراض عسر الهضم



ألم أو ثقل في أعلى البطن.

انتفاخ وغازات.

غثيان أو رغبة في القيء.

فقدان الشهية.

تجشؤ متكرر أو طعم مر في الفم.

أحيانًا يشكو الطفل من حرقان في المعدة أو الصدر.



العلاج

العلاج يعتمد على السبب، لكن غالبًا يمكن تخفيف الحالة باتباع الإرشادات التالية:



علاج طبيعي وتغييرات في نمط الحياة

تقديم وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبات كبيرة.

تجنب الأطعمة المقلية والحارة والمليئة بالدهون.

الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية.

تشجيع الطفل على مضغ الطعام جيدًا وعدم الأكل بسرعة.

عدم النوم مباشرة بعد الأكل (يُفضل الانتظار ساعتين على الأقل).

تشجيع الطفل على الحركة الخفيفة بعد الأكل.

منح الطفل وقتًا هادئًا أثناء تناول الطعام لتقليل التوتر.



علاجات منزلية آمنة

مشروب النعناع الدافئ أو اليانسون يساعد على تهدئة المعدة.

القليل من الزبادي بعد الوجبات قد يحسن الهضم.

ماء دافئ مع ملعقة صغيرة من العسل (للأطفال فوق سنة).