أتحدى أي إخواني يكدبني.. أحمد موسى يكشف مخططا جديد للجماعة الإرهابية ضد مصر

كشف الإعلامي أحمد موسى عن آخر ما يتم العمل عليه من جانب جماعة الإخوان الإرهابية، موضحًا أن هناك خطة للجان الإلكترونية تقوم بتغيير مسار التنظيم الدولي للإخوان.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «بتحدى أي إخواني يطلع يكذبني، إمبارح جه لي فيديوهات ساعة أو ساعة ونص، ومعهم ناس، هما دلوقتي بيغيروا في الخطة كلها، هما مستعجلين علشان يخربوا البلد، مش قادرين يستنوا لـ25 يناير، يلا علشان ننجز، وعندنا خير دليل تجربة أحمد الشرع في سوريا».



وانفعل أحمد موسى على الهواء على كلام وخطة الجماعة الإرهابية، بسبب حديثهم، قائلًا: «الكلام ده مش عندنا، لن تتكرر تجربة سوريا في مصر، الكلام ده مش عندنا».

وأشار أحمد موسى إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية تتاجر بالدين وتحاول تخريب الدولة المصرية، مؤكدًا أن التنظيم الإرهابي يعمل لحساب إثيوبيا، معقبًا: «حابب أشكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة الدستور، على الملف الصحفي الذي تم نشره بالوثائق حول دعم الإخوان لإثيوبيا في ملف المياه ضد مصر».

وأردف: «تنظيم الإخوان الإرهابي عامل مجموعة اسمها الثعالب، بمسي عليكم، عاوز واحد منكم يطلع يقول الكلام ده محصلش، ده الواد الإرهابي عمرو عبد الهادي فضح محمد كناريا، قاله اتقِ الله يا محمد ناصر، أنت بتنصح الناس وبترتكب جرائم كل يوم