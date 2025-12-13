هبطل تمثيل | انفعال أحمد السقا بسبب فيديو محمد صلاح

أكد الفنان احمد السقا علي أسفه لما تعرض له من هجوم شديد عقب الفيديو الذي أعلن فيه دعمه للنجم محمد صلاح ومناشدة إدارة ليفربول لحل مشكلته.

واضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية، : لاقيت الرياضة دخلت في الدين والسياسة .. وطبعا خدتني الجلالة وعز الدين أيبك اللي جوايا طلع .. عملت فيديو أدعم فيه ابننا محمد صلاح، ووجهت رسالة بالانجليزية يمكن يكون خاني التعبير، لكن كلمة كوتش صحيحة وعندهم محمد صلاح جوا الملعب كوتش.

وتابع السقا: اللي قولته بالانجليزي قعد 55 دقيقة مش انا اللي مسحته. واستخدمت كلمة ميجا استار لان عندهم كدا وبنتقدم عندهم برا كده.

واستطرد السقا: أنا يتعمل معايا كده ليه .. صعبت عليه نفسي 6 ساعات الواحد اتنشر عرضه، يتعمل معايا كده ليه ماشي أنا مش ميجا ستار ولا حاجة، وأقل من أقل أي حد في العالم، الناس طلعت توجهلي إهانة ليه ؟ .. أقل إهانة عقابها 3 سنين سجن، وقسما بالله ما هقدم بلاغات ولا هأذي حد، وأنا مسامح.

واضح السقا أنه قام بتصوير ونشر هذا الفيديو بهدف دعم محمد صلاح وتحدث بعفوية وصدق، وليس لأى أغراض أخرى. متابعًا: «أنا مش مختل عشان أخاطب مجلس إدارة نادي ليفربول».

واختتم السقا: أنا ممكن بكره الصبح أبطل تمثيل وأقطع كارنيه النقابة، لو مش عايزيني إرموني في الزبالة.