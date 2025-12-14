قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم منتخب الأردن يكشف أسرار مسيرته الاحترافية من شباب الحسين لأساطير الملاعب والإنجازات التاريخية|فيديو
نجوم المسرح في حفل ختام مهرجان المنيا الدولي.. والمحافظ يُشيد بدور الفن في بناء الوعي |صور
مصدر أمني: عناصر الجماعة الإرهابية يروّجون صورًا مفبركة عن تجمعات لمواطنين بالمحافظات
«لن تسير وحدك أبداً يا ملك» .. الدوري الإنجليزي يوجّه رسالة دعم لـ محمد صلاح
بينهم أطفال.. انفجار غامض في حفل زفاف بسوريا يسفر عن 33 مصابًا | تفاصيل
إسرائيل تصف الرئيس السيسي بأنه حجر عثرة ضد تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية |فيديو
هاني برزي يكشف كواليس أزمة الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
حاتم عقل: «الجوهري» سبب نجاح الكرة الأردنية ووصول المنتخب لكأس العالم
بعد فيديو محمد صلاح .. أحمد السقا: صعبت عليّ نفسي.. وهذا سبب حديثي بالإنجليزية |شاهد
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
«بن جفير» يُهدّد بهدم قبر «القسّام».. وحماس خططت لاغتيال الوزير المُتطرف قبل 7 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ميراث النار .. حكاية إخوات أودعوا شقيقتهم مصحة لنهب أموالها بالحيرة

«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة
«ميراث النار».. حكاية أشقاء أودعوا شقيقتهم مصحة نفسية للاستيلاء على أموالها بالحيرة
إسلام دياب

أعمى الميراث عيون وقلوب الأشقاء الثلاثة وقرروا أن يودعوا شقيقتهم إحدى المصحات النفسية ليصبحوا أوصياء عليها.

فوجئت الشقيقة بشخصين وسيدتين يقومون باصطحابها كرها عنها وحجزها بإحدى المصحات النفسية للاستيلاء على ميراثها بالبحيرة.

أرسلت الشقيقة استغاثة عبر أحد المواقع الإخبارية تستغيث من إحدى السيدات من قيام أشقائها بتحريض مجموعة من الأشخاص لاصطحابها كرهاً عنها وحجزها بأحد المصحات النفسية للاستيلاء على ميراثها بالبحيرة.

قامت الأجهزة الأمنية بالفحص وتبين أنه تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، بتضررها من قيام شخصين وسيدتين يعملون بأحد مراكز العلاج النفسى الكائنة بمحافظة الإسكندرية بالتعدى عليها واصطحابها كرهاً عنها لحجزها بالمركز محل عملهم بتحريض من أشقائها «أحد الأشخاص وسيدتين»، مقيمين بذات الدائرة،  بقصد الاستيلاء على ميراثها.

أمكن ضبطهم في حينه والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم أقروا بقيام شقيق المذكورة بالاتصال بمسئولي مركز العلاج المشار إليه وطلب منهم حجز شقيقته بالمركز لمعاناتها من أمراض نفسية، وتم ضبط أشقاء الشاكية فى حينه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الميراث ميراث ميراث النار الأشقاء مصحة نفسية ميراث الدم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

انستاباي

رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي الأخير بشأن الفائدة

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

أسباب الشعور بالنعاس بعد شرب القهوة

رغم شهرتها كمشروب منشّط.. لماذا يشعر بعض الأشخاص بالنعاس بعد شرب القهوة؟

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بالزقازيق

صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 79 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الإعاقة في 63 أسبوعاً

طريقة عمل الزلابية

تعلمي طريقة عمل الزلابية في المنزل.. مقرمشة وهشة

بالصور

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

طريقة عمل ميني باتيه بالجبنة وحبة البركة.. للإفطار أو العشاء

طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه
طريقة عمل ميني باتية بالجبنة وحبة البركه

بعد مسلسل دينا الشربيني.. علامات تؤكد أن كليتك في خطر

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

هل تعلمين ما يزيد من ظهور حب الشباب؟ اكتشفي العوامل المؤثرة

عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب
عوامل تزيد من ظهور حب الشباب

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد