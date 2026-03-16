محمد سليمان: زوجتي اعتنقت الإسلام عن اقتناع.. ومفيش إكراه في الدين

قال محمد سليمان خلال تصريحات تلفزيونية إن علاقته بزوجته بدأت في إطار من الاحترام والتفاهم رغم اختلاف الديانة في البداية، موضحًا: "مفيش إكراه في الدين، أنا وزوجتي اتجوزنا وهي مسيحية وأنا مسلم، وابتديت أشرح لها ديني وعاداتي، وهي كانت بتسأل وأنا بجاوب، ومع الوقت حبت الثقافة بتاعتنا واعتنقت الإسلام عن اقتناع، مش عشان ورق أو شهر عقاري."



وأضاف أنه في زواج ابنته اختار أن يكون المهر بسيطًا للغاية، قائلًا: "أنا أخدت جنيه واحد مهر من زوج بنتي، لأن المهر بالملايين مش ضمان إن اللي داخل البيت ده ابن ناس."



كما انتقد فكرة "قائمة المنقولات" المنتشرة في المجتمع المصري، معتبرًا أنها تحولت إلى وسيلة للضغط على الأزواج، موضحًا: "القايمة دي شيء قميء وأسوأ حاجة في المجتمع المصري، وبقت بيزنس عشان نحبس الرجالة على كلام فارغ."

وتابع مؤكدًا أن هذه العادات لم تكن موجودة في زمن النبي ﷺ، مضيفًا أن بعض الأسر تتعجل تزويج بناتها خوفًا من فكرة "العنوسة"، مشددًا على ضرورة تغيير هذه الثقافة وتربية الأبناء منذ الصغر على تحمل المسؤولية.