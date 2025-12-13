غدًا.. بدء الصمت الدعائي لجولة إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، غدًا الأحد بدء الصمت الانتخابي في دوائر جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والبالغ عددها 55 دائرة متبقية من هذه المرحلة، على أن تُجرى عملية الاقتراع يومى الاثنين والثلاثاء فى الخارج ويومى الأربعاء والخميس فى الداخل، وتعلن نتيجتها الرسمية يوم 25 ديسمبر الجاري.

تنظر الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، اليوم السبت، الفصل في التظلمات بعد أن انتهت من تلقيها في موعد أقصاه 24 ساعة، بعد إعلان اللجنة العامة الحصر العددى للأصوات في 30 دائرة ملغاة بأمر المحكمة الإدارية العليا، على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من صدوره، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الخميس المقبل الموافق 18 ديسمبر الجارى، ونشرها بالجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية بشأن الدوائر محل الإعادة ومحل الانتخاب.

من جانبها، استقبلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم 12 طعنا على نتيجة الـ19 دائرة في الجولة الأولى بالمرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025، الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أعلنت نتيجتها رسميًا يوم الخميس 11 ديسمبر الجاري.