الهلال الأحمر يطلق حملة وقاية وحماية .. لشتاء آمن

يٌطلق الهلال الأحمر المصري حملة توعوية بعنوان “وقاية وحماية.. لشتاء آمن”، بهدف رفع الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الصحية للحد من انتشار أمراض الشتاء، خاصة الإنفلونزا الموسمية.

ويقوم الهلال الأحمر بتوزيع حقائب «الحماية والكرامة» التي تشمل مستلزمات للنظافة الشخصية ومواد صحية أساسية، بما يوفّر بيئة أكثر أمانًا ويسهم في الحد من انتقال العدوى خلال فصل الشتاء، بالتعاون مع منظمة الأمومة والطفولة (يونيسف).

كما تتضمن الحملة نشر رسائل توعوية مبسطة حول الوقاية من الأمراض، والممارسات اليومية للنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين واستخدام الأدوات الصحية بشكل منتظم، إلى جانب إرشادات موجهة للفئات الأكثر عرضة للعدوى ومضاعفاتها، وذلك في إطار دور الهلال الأحمر المصري في ترسيخ ثقافة الوقاية داخل المجتمع.

وتعكس هذه الجهود التزام الهلال الأحمر المصري بدعم صحة المجتمع وتعزيز قدرته على الوقاية، عبر إيصال التوعية والخدمات الأساسية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن شتاءً أكثر أمانًا وصحة للجميع.