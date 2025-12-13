قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية
كأس القارات للأندية| بيراميدز يتأخر أمام فلامنجو البرازيلى بهدف ليو بيريرا
مصادر لـ"صدى البلد": قيادات وفدية تناقش ترشح بهاء أبو شقة أو فؤاد بدراوي لرئاسة الحزب
رئيس محكمة النقض يضع حجر أساس مسجد شهداء القضاة بالتجمع السادس
إحالة الصيدلي قاتل الخطيب داخل مسجد بأبو النمرس للجنايات.. خاص
الإعدام شنقا لعامل والمشدد 10 سنوات لآخرين قتلوا وأصابوا 3 أشخاص بالقليوبية
خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل
بيريرا يسجل الهدف الأول لفلامنجو في مرمى بيراميدز بكأس القارات
انطلاق مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى
الوضع في الخارج سيء جدا.. عزة مصطفى تكشف عن متحور جديد في الخارج
أشرف زكى يكشف حقيقة دخول عبلة كامل المستشفى

عبلة كامل
عبلة كامل
تقى الجيزاوي

نفى نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكى جميع الأخبار الذى تداولت بشأن دخول الفنانة عبلة كامل احد المستشفيات وذلك بعد انتشار عدد من الصور لها، مؤكدا أنها استخدمت بتقنية الذكاء الإصطناعي.

وقال أشرف زكى فى مداخلة هاتفية ببرنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن جميع الصور التى تداولت هى صور مفبركة وان الفنانة عبلة كامل صحتها جيدة وانه يتواصل معها بشكل دائم  وأنها لا تتواجد في أي مستشفى، مؤكدا أن الصور المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لتواجد عبلة كامل داخل المستشفى غير حقيقية.

أشرف زكى يكشف تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية كبار الفنانين

وكان كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، حيث كان قد وجه الشكر لفخامته في بيان.

وقال أشرف زكي: “الحمد لله الرئيس الفترة الأخيرة تحديدًا، مهتم بفنانين مصر، زي ما شفنا  توجيهه برعاية حالة الفنان محمد صبحي والموسيقار عمر خيرت وبعض الرموز التي أعطت البلد والتي ساهمت في تشكيل وجدان الشعب المصري والعربي كله أجمعه”.

وأضاف: “الدولة لما بتلاقي مريض مش بتتأخر عليه إطلاقا، إحنا شايفين لمسة كريمة من فخامة الرئيس بتقديم كل الدعم والرعاية الصحية والطبية والاجتماعية لبعض الرموز”.

وعن الأسامي التي وجه أشرف زكي بعلاجها رفض نقيب المهن التمثيلية ذكر أسامي بعينها: "مش حابب أقول أسماء..الجميع بخير الحمد لله، مسألة طبيعية بحكم السن، أكيد فيه مشاكل، لكن أنا مش حابب ادخل في تفاصيل لأن دي أسرار تحص كل حد فيهم.. والدولة تراعي ذلك، وبتهتم ومش بتسيب حد.

وعن الحالة الصحية للفنانة عبلة كامل قال: “الحمد لله عبلة كامل بخير، وقرار اعتزالها ده قرراها مالوش علاقة بأي مرض وهي في منزلها”.

واختتم أشرف زكي تصريحاته التلفزيونية موجهًا الشكر لرئيس الجمهورية حيث قال: “باسمي واسم جموع الفنانين المصريين اتقدم بكل الشكر والتقدير إلى الرئيس، وهذا ليس غريب عنه، لأن هذه اللمسات الإنسانية الكبيرة نشهدها من أول عهدنا بالرئيس ونتمنى أن نكون على قدر الثقة الذي أعطاها لنا كفنانين مصر واهتمامه بنا، وبجميع الفنانين المصريين”.
 

