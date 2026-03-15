الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

سيناتور أمريكي يفضح ترامب: أخطأ في تقدير قدرات إيران وليس لديه خطة

تغريدات كريس مورفي
محمد على

قال السيناتور الأمريكي كريس مورفي إنّه: "من الواضح تمامًا الآن أن ترامب قد فقد السيطرة على هذه الحرب. لقد أخطأ بشكل فادح في تقدير قدرة إيران على الرد. المنطقة مشتعلة."

وانتقد السيناتور الأمريكي كريس مورفي، وهو ديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، بشدة تعامل الرئيس دونالد ترامب مع الصراع المستمر مع إيران، قائلًا إن الرئيس "فقد السيطرة على هذه الحرب" مع دخول الصراع أسبوعه الثالث دون نهاية في الأفق.

وشارك مورفي تقييمه في سلسلة من المنشورات على موقع إكس، مستندًا إلى "جلسات إحاطة مغلقة" حضرها حول ما وصفه بأنه "أكبر أربع أزمات حالية" تواجه الولايات المتحدة في المنطقة.

وأضاف أن الرئيس قد استهان بقدرة إيران على تعطيل طرق التجارة الحيوية، قائلًا:
"اعتقد ترامب أن إيران لن تغلق مضيق هرمز، لكنه كان مخطئًا. والآن ترتفع أسعار النفط بشكل حاد. وإذا استمر إغلاق المضيق، فسيؤدي ذلك إلى ركود عالمي. بل ربما يكون الوقت قد فات بالفعل. أسعار البنزين هي أول ما يرتفع، لكن أسعار المواد الغذائية ستلحق بها."

وأوضح مورفي أن إعادة فتح المضيق ستكون صعبة للغاية، مضيفًا:
"في الوقت الحالي، لا يملك ترامب أي خطة لإعادة فتح المضيق، وقد لا توجد خطة أصلًا. فالأسلحة التي تستخدمها إيران لمضايقة ناقلات النفط ومهاجمتها — آلاف الطائرات المسيّرة الصغيرة، والزوارق السريعة، والألغام — لا يمكن القضاء عليها. إنها كثيرة جدًا، ومنتشرة على نطاق واسع، ومخفية."

وأضاف أن ترامب تجاهل الدروس المستفادة من الصراعات الأخيرة، مثل حرب أوكرانيا، قائلًا: "لو أولى ترامب أي اهتمام لحرب أوكرانيا، لكان لاحظ كيف تغيرت أساليب الحرب، لكنه لم يفعل، وارتكب خطأً فادحًا."

وحذر مورفي من أي غزو بري، مؤكدًا أنه سيكون "بمثابة نهاية العالم — آلاف القتلى الأمريكيين، وإعلان نصر زائف."

واختتم قائلًا: "كان كل هذا متوقعًا تمامًا. بصراحة، هذا هو السبب في أن الرؤساء السابقين لم يكونوا أغبياء لدرجة إشعال حرب كهذه. لقد فقد ترامب السيطرة على الحرب، وأفضل مسار له الآن هو تقليل خسائره وإنهاء الحرب. هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع كارثة أكبر."

