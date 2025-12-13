برلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات

أكد فاديم هالايتشوك، عضو البرلمان الأوكراني، أن البعد الإنساني لا يمكن تجاهله في أي مسار تفاوضي يهدف إلى إنهاء الحرب، لافتًا إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين ونزوح آلاف الأسر نتيجة الضربات الروسية المكثفة التي استهدفت مناطق مدنية، مشددًا على أن روسيا مطالبة بإظهار نية حقيقية للسلام، من خلال الاستعداد للتنازل عن الأراضي التي سيطرت عليها بالقوة.

تحقيق مكاسب من جانب واحد

وأضاف هالايتشوك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن أي مفاوضات ناجحة يجب أن تقوم على مبدأ الأخذ والعطاء بين الطرفين، وليس تحقيق مكاسب من جانب واحد.

التعامل بجدية مع المباحثات

معتبرًا أن تدخل الحلفاء في هذه المرحلة بات ضروريًا للضغط على موسكو ودفعها إلى التعامل بجدية مع المباحثات، مؤكدًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب من أي اتفاق محتمل، ما يتطلب موقفًا دوليًا أكثر صرامة.

وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي، أشار هالايتشوك إلى أنه لا يرى ضغوطًا مباشرة من واشنطن على كييف، موضحًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُفسَّر أحيانًا باعتبارها ضغوطًا على أوكرانيا، رغم أنه يطلق أيضًا تصريحات تتعلق بروسيا، مؤكدًا أن ترامب يسعى إلى التوصل لوقف إطلاق النار، مشددًا في الوقت ذاته على أن أوكرانيا تريد إنهاء الحرب، ولكن ضمن إطار عادل يضمن حقوقها وأمنها.