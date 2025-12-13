مقارنة بين حارس مرمى بيراميدز ومحمد الشناوي | أيهما أفضل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت مفاجأة بشأن أرقام اللاعب أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز.

أرقام محمد الشناوي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بالأرقام .. أحمد الشناوي يتفوق على محمد الشناوي بفارق كبير في الموسم الحالي".

الزنفلي يشيد بمحمد الشناوي وتجربته داخل الأهلي

أكد محمود الزنفلي، حارس مرمى فريق حرس الحدود الحالي ولاعب الأهلي السابق، أن محمد الشناوي يُعد واحدًا من أفضل حراس المرمى في مصر خلال السنوات الأخيرة

وأوضح الزنفلي أن الشناوي يتمتع بإمكانات كبيرة وشخصية قوية داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أنه حظي بمعاملة رائعة منه خلال فترة لعبه في القلعة الحمراء.

وأضاف أن هذه الروح الإيجابية لم تقتصر على اللاعبين فقط، بل شملت الجهاز الفني بقيادة كولر، الذي تعامل معه باحترافية شديدة انعكست على أدائه وثقته خلال وجوده مع الفريق.

احترافية الأهلي وراء نجاح منظومته

وخلال تصريحاته لبرنامج ملعب أون المذاع عبر شاشة أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تحدث الزنفلي عن الفارق الكبير بين الأهلي وبقية الأندية في مصر. وقال إن الأهلي يتميز بمنظومة احترافية متكاملة على جميع المستويات، وهو ما يجعله دائمًا في الصدارة وقادرًا على المنافسة على كل البطولات. وأكد أن طريقة العمل داخل النادي تُشعر اللاعب بالثقة والالتزام وتساعده على الظهور بأفضل مستوى ممكن.

بداية قوية لحرس الحدود هذا الموسم

وفيما يتعلق بمشواره الحالي مع حرس الحدود، أشار الزنفلي إلى أن الفريق بدأ الموسم بصورة جيدة وظهر بشكل مميز في عدد من المباريات. ووجّه الحارس الشكر إلى المدير الفني السابق عبد الحميد بسيوني، مؤكدًا أن بسيوني كان له دور كبير في إعداد الفريق ووضع أسس فنية ساعدت اللاعبين على تقديم أداء قوي قبل رحيله عن النادي.

محمد بسام… حارس مميز وتألق في كأس العرب

وتطرق الزنفلي للحديث عن محمد بسام، الحارس الثاني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يتمتع بقدرات فنية عالية. وأشاد بالمستوى الذي قدمه بسام خلال مشاركته في بطولة كأس العرب، خاصة في مواجهة منتخب الكويت، حيث تصدى لفرصتين محققتين بطريقة رائعة، ما يعكس جاهزيته وثقته وقدرته على تمثيل المنتخب في أي وقت