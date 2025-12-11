قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انطلاق ربع نهائي كأس العرب 2025.. مواجهات نارية في اليوم الأول
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه مستهل الخميس
الأرصاد تكشف خريطة الطقس والأمطار حتى بداية الأسبوع القادم
مفاجأة.. قريباً المتجر الإلكتروني لخدمة جماهير الزمالك على مستوى العالم
روسيا: أنظمة الدفاع الجوي في موسكو تعترض 15 طائرة مسيرة قادمة من أوكرانيا
عودة كأس العرب.. مباريات اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025
الجبهة تشتعل .. أين يقف التوتر بين سوريا وإسرائيل؟
عدية يس.. ما حقيقتها وهل لها أصل في السنة؟ | اعرف حكم الشرع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي يوم الخميس
بعيداً عن الأكاذيب.. مدبولي يؤكد احترام الحكومة للصحفيين والإعلاميين والحرص على حرية الرأي
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزنفلي يشيد بمحمد الشناوي وتجربته داخل الأهلي

الزنفلي
الزنفلي
رباب الهواري

أكد محمود الزنفلي، حارس مرمى فريق حرس الحدود الحالي ولاعب الأهلي السابق، أن محمد الشناوي يُعد واحدًا من أفضل حراس المرمى في مصر خلال السنوات الأخيرة. 

وأوضح الزنفلي أن الشناوي يتمتع بإمكانات كبيرة وشخصية قوية داخل وخارج الملعب، مشيرًا إلى أنه حظي بمعاملة رائعة منه خلال فترة لعبه في القلعة الحمراء.

وأضاف أن هذه الروح الإيجابية لم تقتصر على اللاعبين فقط، بل شملت الجهاز الفني بقيادة كولر، الذي تعامل معه باحترافية شديدة انعكست على أدائه وثقته خلال وجوده مع الفريق.

احترافية الأهلي وراء نجاح منظومته

وخلال تصريحاته لبرنامج ملعب أون المذاع عبر شاشة أون سبورت ويقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، تحدث الزنفلي عن الفارق الكبير بين الأهلي وبقية الأندية في مصر. وقال إن الأهلي يتميز بمنظومة احترافية متكاملة على جميع المستويات، وهو ما يجعله دائمًا في الصدارة وقادرًا على المنافسة على كل البطولات. وأكد أن طريقة العمل داخل النادي تُشعر اللاعب بالثقة والالتزام وتساعده على الظهور بأفضل مستوى ممكن.

بداية قوية لحرس الحدود هذا الموسم

وفيما يتعلق بمشواره الحالي مع حرس الحدود، أشار الزنفلي إلى أن الفريق بدأ الموسم بصورة جيدة وظهر بشكل مميز في عدد من المباريات. ووجّه الحارس الشكر إلى المدير الفني السابق عبد الحميد بسيوني، مؤكدًا أن بسيوني كان له دور كبير في إعداد الفريق ووضع أسس فنية ساعدت اللاعبين على تقديم أداء قوي قبل رحيله عن النادي.

محمد بسام… حارس مميز وتألق في كأس العرب

وتطرق الزنفلي للحديث عن محمد بسام، الحارس الثاني لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه يتمتع بقدرات فنية عالية. وأشاد بالمستوى الذي قدمه بسام خلال مشاركته في بطولة كأس العرب، خاصة في مواجهة منتخب الكويت، حيث تصدى لفرصتين محققتين بطريقة رائعة، ما يعكس جاهزيته وثقته وقدرته على تمثيل المنتخب في أي وقت


 

الأهلي الشناوى منتخب مصر اخبار الاهلي اخبار الرياضة

محمد صبحي

بعد انفعاله على والده.. نجل سائق محمد صبحي يرد :أبويا مش بيذل نفسه ومأجرمش

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

عوض تاج الدين

الطالب اللي يصاب بالبرد يقعد في البيت.. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمدارس

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

عوض تاج الدين

عوض تاج الدين: نسبة الإصابة بفيروس «H1N1» بين المصريين تصل إلى 60% | فيديو

أسعار الذهب

رسميا .. سعر الذهب في مصر اليوم

ديمتري دلياني

دلياني: الاحتلال يسعى لتكريس الوضع القائم لإبقاء غزة رهينة مشروعه السياسي الآفل

ماريا كورينا ماتشادو

وصول الحائزة على جائزة نوبل للسلام من فنزويلا إلى أوسلو

القوات الأمريكية

سيناتور روسي: مشروع قانون انسحاب أمريكا من الناتو يعكس رفض الأمريكيين لتسليح أوروبا

في موسمه..طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض

الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض
الجلطة الدموية في الساق احذر هذه العلامات و الاعراض

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الأحمر

إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر
إلهام شاهين تتألق بفستان محتشم فى مهرجان البحر الاحمر

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
بوردة زرقاء.. انتصار تستعرض إناقتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

صوفيا

المطربة صوفيا تطرح أحدث أغانيها مع روتانا بعنوان زي الجبل ..فيديو

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

