أحمد الشناوي يُهنئ محمود دونجا في عيد ميلاده .. ماذا قال؟

حرص أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز على تهنئة زميله بالفريق محمود دونجا بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك “الشناوي”، صورة تجمعهما عبر حسابه على انستجرام، وعلّق عليها: “كل سنة وأنت طيب يا حبيبي”.

ستوري أحمد الشناوي

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن حجم الإصابة التي يعاني منها الحارس الدولي أحمد الشناوي، وتعرض لها خلال مباراة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المنيري أن الشناوي أجرى أشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية وأثبتت الأشعة أن الحارس يعاني من كدمة قوية في الجزء الخارجي من الركبة، تعرض لها في مباراة دوري الأبطال.

وأشار المنيري إلى أن الحارس يحتاج لعلاج طبيعي وتأهيل لعدة أيام، من أجل أن يكون جاهزا لمباراة بتروجت المحدد لها يوم ٦ ديسمبر الجاري في الدوري الممتاز.