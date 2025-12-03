نتيجة منتخب مصر والكويت.. ناقد رياضي: أزمة الفراعنة تتفاقم.. والتعادل يضعهم تحت ضغط التأهل

أكد محمود ماهر، الناقد الرياضي، أن نتيجة منتخب مصر مع الكويت في الجولة الأولى من كأس العرب ستؤثر على فرص الفراعنة في التأهل، خاصة مع جاهزية منتخبي الأردن والإمارات.

وقال ماهر، خلال ظهوره في برنامج "نمبر وان" مع الإعلامي محمد شبانة على قناة CBC، إن الأردن والإمارات يدخلان البطولة بقوائم قوية ومستويات عالية، مشيرًا إلى أن منتخب الإمارات يمتلك لاعبين أجانب مجنسين يعززون قوته الهجومية والدفاعية.

وأوضح أن المنتخب المصري لا يتمتع بالدعم الإعلامي الكافي، وأن الجهاز الفني يأمل في ظهور لاعبين قادرين على لفت الأنظار ليكونوا ضمن حسابات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

ووصف استحواذ المنتخب المصري أمام الكويت بـ"السلبي"، مشيرًا إلى أن المنتخب الكويتي ظهر بشكل مغاير تمامًا وصعّب المباراة، قائلاً: "الكويت أمام مصر قلب شكل اللعب وبدا كأنه برشلونة، وكان لاعبوه أكثر جدية، خاصة بعد إخفاقهم في تحقيق أي فوز خلال تصفيات كأس العالم".

وأشار ماهر إلى أن لاعبي الكويت مارسوا استفزازات واضحة داخل الملعب، بينما تأثر لاعبو مصر نفسيًا باستبعاد أحمد عاطف قبل البطولة بيومين، ما جعل البعض يشعر بالقلق على موقعه داخل الفريق.

واختتم حديثه بأن ما حدث في المباراة يُعد "شدة ملعب" فقط، مؤكدًا أن المواجهتين المقبلتين أمام الأردن والإمارات ستكونان الأكثر صعوبة وحسمًا في مشوار التأهل.