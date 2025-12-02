قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من لقب استشاري إلى طلاق وانهيار علاقات عاطفية .. أزمة الطبيب محمد المغربي تضرب السوشيال ميديا
مفتي الجمهورية: العلاقات المصرية الإماراتية تمثل أنموذجا عربيا أصيلا في التآخي
احذر الشهادة الزور فى الدعوى الجنائية تعرضك لهذه العقوبة
تمساح6 وK9.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن أحدث أسلحة مصر في إيديكس 2025
أحمد فهمي : فنانة شهيرة تسببت في انفصالي عن زوجتي
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
النيجر ترحب بدعم مجلس الأمن لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
وداعا لزحام الشباك ومشكلة الفكة.. خدمة جديدة للحصول على تذاكر المترو
كيف تحسب الزكاة على الشهادات المودعة بالبنك؟.. الإفتاء توضح الطريقة
أول رد من التعليم على شكاوى تأخر صرف حافز التدريس للمعلمين
بعد مسلسل كارثة طبيعية .. تحرك من القومي للطفولة والأمومة لدعم الأسر
النيابة العامة تستعجل تقرير اللجنة المشكلة لفحص مخالفات تشغيل ممشى أهل مصر
أخبار العالم

مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا
فرناس حفظي

 شارك السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية في مراسم تسليم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقطعتين أثريتين مستردين من بلجيكا إلى وزارة السياحة والآثار، استمراراً للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها المهربة إلى الخارج والحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وصون تاريخها الحضارى.

وقد جاء ذلك بجهد وتعاون مشترك ما بين السفارة المصرية في بروكسل وكل من وزارتى الخارجية والاقتصاد البلجيكيتين ومكتب النائب العام البلجيكى، وكذا وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري، حيث أثمرت جهود السفارة المصرية في بروكسل عن استرداد قطعتين، أحدهما لتابوت خشبى قيم يعود للعصر البطلمى ما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، والثانى جزء أثرى لتمثال خشبى يعود للحضارة المصرية القديمة.

وقد أشار السيد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتأكيداً على الالتزام الكامل بقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استرداد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.

السفير وائل النجار وزارة الخارجية قطعتين أثريتين بلجيكا الدولة المصرية النائب العام البلجيكى

