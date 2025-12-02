مصر تسترد قطعتين أثريتين من بلجيكا

شارك السفير وائل النجار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية في مراسم تسليم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقطعتين أثريتين مستردين من بلجيكا إلى وزارة السياحة والآثار، استمراراً للجهود الوطنية الحثيثة، وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ لاستعادة آثارها المهربة إلى الخارج والحفاظ على ممتلكاتها الثقافية وصون تاريخها الحضارى.

وقد جاء ذلك بجهد وتعاون مشترك ما بين السفارة المصرية في بروكسل وكل من وزارتى الخارجية والاقتصاد البلجيكيتين ومكتب النائب العام البلجيكى، وكذا وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام المصري، حيث أثمرت جهود السفارة المصرية في بروكسل عن استرداد قطعتين، أحدهما لتابوت خشبى قيم يعود للعصر البطلمى ما بين القرنين الثالث والأول قبل الميلاد، والثانى جزء أثرى لتمثال خشبى يعود للحضارة المصرية القديمة.

وقد أشار السيد مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للجهود المشتركة بين أجهزة الدولة المختلفة، وتأكيداً على الالتزام الكامل بقانون حماية الآثار المصرية، وكذا الاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر ومنع استرداد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية.