وزير الخارجية الأوكراني: حان الوقت لإجبار روسيا على إنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية الأوكراني، أنه حان الوقت لإجبار روسيا على إنهاء الحرب، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال وزير الخارجية الأوكراني:" روسيا تهدد حرية الملاحة".

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني: “بوتين يدلي بتصريحات تثبت أنه لا يخطط لإنهاء الحرب”.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أهمية التوصل إلى سلام عادل ينهي الأزمة المستمرة في بلاده، مؤكدا أن أوكرانيا تواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل الوصول إلى تسوية تضمن سيادتها واستقرارها.

وقال زيلينسكي إن بلاده تواصل تنفيذ الإصلاحات اللازمة للتحضير لمرحلة جديدة من التكامل الأوروبي، موضحا: "نأمل أن ننضم إلى الاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة".