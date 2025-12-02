بوتين يشيد بسيطرة روسيا على كامل مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما أخبره به قادته من سيطرة روسية كاملة على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، معتبرًا ذلك نصرًا مهمًا بعد حملة مطولة، قائلًا إنه سيساعد موسكو على تحقيق أهدافها الحربية الأوسع.

واجهت روسيا، التي تستخدم اسم الحقبة السوفيتية "كراسنوارميسك" للإشارة إلى المدينة، مقاومة أوكرانية شرسة في معركتها منذ منتصف عام 2024 للسيطرة على بوكروفسك، التي كانت في السابق مركزًا لوجستيًا استراتيجيًا للجيش الأوكراني.

وفي مقطع فيديو نشره الكرملين، قال بوتين، مرتديًا الزي العسكري ويجلس في مركز القيادة، لكبار قادة الجيش: "أود أن أشكركم. هذا توجه مهم. جميعنا ندرك مدى أهميته".

وأضاف: "سيضمن ذلك حلولًا للمضي قدمًا في المهام التي حددناها في بداية العملية العسكرية الخاصة"، مستخدمًا العبارة التي تستخدمها موسكو لوصف حملتها العسكرية المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في أوكرانيا.

يمنح سقوط المدينة، في حال تأكيده، موسكو منصةً للتقدم شمالًا نحو أكبر مدينتين متبقيتين تحت سيطرة أوكرانيا في منطقة دونيتسك، كراماتورسك وسلوفيانسك.

وأفادت فيالق عسكرية أوكرانية تقاتل في المدينة لرويترز يوم الثلاثاء أن قواتها تسيطر على الجزء الشمالي من مدينة بوكروفسك.

وقال فيلق الرد السريع السابع التابع لقوات الهجوم المحمولة جوًا إنه نفذ هجمات في جنوب المدينة حيث تسيطر القوات الروسية.