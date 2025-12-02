151 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى



أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس اقتحام 151 مستوطنا باحات المسجد الأقصى اليوم.

وفي وقت لاحق ؛ اقتحم عشرات المستوطنين ، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل بالاعتداءات الإسرائيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ما لا يقل عن 16 فلسطينيا من مدن وقرى الضفة الغربية.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 11 فلسطينيا، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامها قريتي، اللبن الغربي ورنتيس، شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عشرات المنازل وخربت محتوياتها، واعتقلت من قرية رنتيس، 6 فلسطينيين، فيما اعتقلت من قرية اللبن الغربي، 5 فلسطينيين.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله، وداهمت منزلي المواطنين وعبثت في محتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس، عقب اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته، واعتقلت فلسطينيا من بلدة سعير شمال شرق الخليل واحتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة السموع جنوبا، بالإضافة لاعتقال شاب من بلدة قباطية جنوب جنين، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من الأليات بلدة قباطية جنوب جنين، ونشرت فرق المشاة فيها وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم، كما داهم جيش الاحتلال في وقت سابق عددا من المنازل في حي الجابريات في مدينة جنين وفتشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال المدينة بعدد كبير من الدوريات ترافقها جرافات عسكرية، وداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

وأشارت "وفا"، إلى أن الاحتلال اتخذ عددا من منازل المواطنين في طوباس وعقابا ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، كما أن عددا من الطرق الرئيسية والفرعية أغلقت في طوباس.