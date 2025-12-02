قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
بعد تقرير ترامب يشيخ.. البيت الأبيض : الرئيس بصحة ممتازة
مدبولي يتابع تقدم الأعمال بمشروع التجمع العمراني الجديد في جزيرة الوراق
إعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية بالمنوفية.. فائزون وإعادة في 6 دوائر
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في القليوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

151 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى

إقتحام المسجد الأقصى
إقتحام المسجد الأقصى
محمود نوفل

 
أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس اقتحام 151 مستوطنا باحات المسجد الأقصى اليوم.

وفي وقت لاحق ؛ اقتحم عشرات المستوطنين ، المسجد الأقصى المبارك، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين، اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل بالاعتداءات الإسرائيلية، اعتقلت قوات الاحتلال اليوم ما لا يقل عن 16 فلسطينيا من مدن وقرى الضفة الغربية.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم 11 فلسطينيا، معظمهم أسرى محررون، خلال اقتحامها قريتي، اللبن الغربي ورنتيس، شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عشرات المنازل وخربت محتوياتها، واعتقلت من قرية رنتيس، 6 فلسطينيين، فيما اعتقلت من قرية اللبن الغربي، 5 فلسطينيين.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية بيت عور التحتا، غرب رام الله، وداهمت منزلي المواطنين وعبثت في محتوياتهما.

كما اعتقلت قوات الاحتلال ، ثلاثة فلسطينيين من محافظة نابلس، عقب اقتحام منزلهم والعبث بمحتوياته، واعتقلت فلسطينيا من بلدة سعير شمال شرق الخليل واحتجزت عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامها بلدة السموع جنوبا، بالإضافة لاعتقال شاب من بلدة قباطية جنوب جنين، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الأسمنتية والسواتر الترابية.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد كبير من الأليات  بلدة قباطية جنوب جنين، ونشرت فرق المشاة فيها وداهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت محتوياتها، واحتجزت عددا من المواطنين وحققت معهم، كما داهم جيش الاحتلال في وقت سابق  عددا من المنازل في حي الجابريات في مدينة جنين وفتشها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وبلدة عقابا شمال المدينة بعدد كبير من الدوريات ترافقها جرافات عسكرية، وداهم عددا من منازل الفلسطينيين.

وأشارت "وفا"، إلى أن الاحتلال اتخذ عددا من منازل المواطنين في طوباس وعقابا ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق، كما أن عددا من الطرق الرئيسية والفرعية أغلقت في طوباس.

المسجد الأقصى مستوطنون إقتحام المسجد الأقصى دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس جنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم "الست" قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

المستشار حازم بدوي

الوطنية للانتخابات تعلن فوز حسين صبيح بالدائرة الأولى بشرم الشيخ

المستشار حازم بدوي

الوطنية للانتخابات: فوز أحمد غريب حامد في الدائرة الأولى بالسويس

المستشار حازم بدوي

الوطنية للانتخابات تعلن فوز أحمد محمود بالدائرة الأولى بشمال سيناء

بالصور

نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

نوة قاسم
نوة قاسم
نوة قاسم

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..
طريقة كفتة الأرز المظبوطة من الألف للياء ..

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

البابا ليو
البابا ليو
البابا ليو

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك
مضغ العلكة.. فوائد مذهلة وأضرار قد تفاجئك

فيديو

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

