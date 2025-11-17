كلمة وداع هنية.. الاحتلال يحاكم خطيب المسجد الأقصى غدًا

تبدأ سلطات الاحتلال الإسرائيلي، محاكمة خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري بتهمة "التحريض"، في قضية أثارت غضباً واسعاً بين الفلسطينيين والعرب.

محاكمة خطيب المسجد الأقصى

وذكر طاقم الدفاع في بيان أن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس حددت موعد أولى جلسات المحاكمة، بناءً على لائحة اتهام رفعتها النيابة العامة في يوليو 2024، تتهم الشيخ عكرمة صبري بـ"التحريض على الإرهاب", مستندة إلى كلمتي عزاء ألقاهما في مخيمي شعفاط (القدس) وجنين عام 2022.

وداع إسماعيل هنية

كما يواجه الشيخ عكرمة صبري تهمة ثالثة تتعلق بخطبة وداع ألقاها في المسجد الأقصى عند وفاة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، حيث اعتبرت السلطات الإسرائيلية ذلك "تحريضاً" على العنف.

واغتيل إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، في يوليو من العام الماضي 2024.