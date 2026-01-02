سعر الدولار مساء اليوم 2-1-2026

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في أول تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافقق 2-1-2026؛ لليوم الثاني على التوالي ودون تغيير.

لماذا استقر الدولار

مع انتهاء التعاملات مساء الأربعاء الماضي في البنوك بسبب بدء السنة المالية في الجهاز المصرفي؛ فقد ثبتت التداولات لسعر الصرف الأجنبي داخل السوق الرسمية.

تعطل العمل في البنوك

وتعطلت أعمال البنوك المصرية لمدة 3 أيام على الأقل بما في ذلك أيام الراحة الأسبوعية المحددة اليوم الجمعة وحتي مساء غداً السبت.

تحركات الدولار

وهبط سعر الدولار أمام الجنيه بقيمة 6 قروش منذ الأربعاء الماضي داخل البنوك المصرية.

الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع

أقل دولار

وصل أقل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل ثاني أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.58 جنيه للشراء و 47.68 جنيه للبيع في بنك التعمير والإسكان

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.69 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.6 جنيه للشراء و 47.7 جنيه للبيع في بنوك “ أبوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، HSBC، القاهرة، الكويت الوطني،التنمية الصناعية، نكست،البركة، أبوظبي التجاري”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.61 جنيه للشراء و 47,71 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي CIB.

متوسط سعر الدولار

وبلغ سعر متوسط الدولار مقابل الجنيه نحو 47.62 جنيه للشراء و 47.72 جنيه للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، المصري الخليجي،الإسكندرية".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47,64 جنيه للشراء و 47.74 جنيه للبيع في بنوك “الأهلي الكويتي، المصري لتنمية الصادرات،المصرف العربي الدولي”

أعلي سعر

وسجل أعلي سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.65 جنيه للشراء و 47.75 جنيه للبيع في بنوك “ العربي الإفريقي الدولي، قطر الوطني الأهلي QNB، العقاري المصري العربي الدولي، سايب، ميد بنك، مصر، مصرف أبوظبي الإسلامي،الأهلي المصري”