قبل تطبيق المنظومة الجديدة..لقاءات مستمرة لـ الجمارك لتفعيل ACI بالمطارات والموانئ

التقت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ مجموعة من المستوردين والمصدرين؛ ضمن اجراءات الحوار المجتمعي للتوعية بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات والرسائل الجمركية ACI المزمع تفعيلها اعتبارا من الخميس المقبل علي مستوي الموانئ الجوية والمطارات.

وقال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن اللقاءات التي تجريها المصلحة وفقًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية لطمأنة المستثمرين والمتعاملين مع المنظومة الجمركية.

وعرض "أموي" مزايا تطبيق تلك المنظومة والتي بدأت فعليًا بالموانئ البحرية يوليو 2023، والتي تتضمن خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي جوًا، وأن التسجيل المسبق للشحنات البحرية ساعدهم فى تجنب رسوم الأرضيات والغرامات.

وتطلع وزارة المالية بعد تفعيل المرحلة الجديدة من تلك المنظومة لإحداث نقلة نوعية فى كفاءة وسرعة التخليص الجمركي للشحنات الجوية.

وذكر " أموي" أن المنظومة تستهدف تيسير حركة التجارة العابرة للحدود، مشيرًا إلى أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يضمن سرعة ودقة وسهولة الإجراءات الجمركية.

أضاف أن المصلحة مهتمة بشدة بالتواصل الفعَّال مع شركائنا من القطاع الخاص وجاهزون لتقديم كل سبل الدعم الفني؛ للتيسير على مجتمع الأعمال.