بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
الجمارك تنجح في تحصيل 29.87 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالسخنة والسويس

محمد يحيي

أقامت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٦١ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس والسخنة.

جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات من السيارات بمبلغ مليون و٢٣٨ ألف جنيه وبيع ١٥ لوط من البضائع بمبلغ ٢٨ مليونا و ٦٢٠ ألف جنيه بإجمالى مباع ١٩ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ٢٩ مليونا و٨٥٨ ألف جنيه .

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

