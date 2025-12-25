الجمارك تنجح في تحصيل 29.87 مليون جنيه من بيع سيارات وبضائع بالسخنة والسويس

أقامت الإدارة المركزية لجمارك السويس برئاسة الدكتور حسام جاد المولى بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك السويس والهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥ بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ٦١ من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك السويس والسخنة.

جاء ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ٤ لوطات من السيارات بمبلغ مليون و٢٣٨ ألف جنيه وبيع ١٥ لوط من البضائع بمبلغ ٢٨ مليونا و ٦٢٠ ألف جنيه بإجمالى مباع ١٩ لوط سيارات وبضائع بمبلغ ٢٩ مليونا و٨٥٨ ألف جنيه .