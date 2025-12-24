قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رئيس الجمارك: ⁠التحول الرقمي والتسهيلات الجمركية يعززان تنافسية الاقتصاد

رئيس مصلحة الجمارك خلال مشاركته في الصالون السياحي
رئيس مصلحة الجمارك خلال مشاركته في الصالون السياحي

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن القطاع السياحي يُعد من الركائز الأساسية لمصادر الدخل القومي، مشيرًا إلى وجود نقاط تماس حقيقية بين مصلحة الجمارك والقطاع السياحي، خاصة فيما يتعلق بالامتيازات الجمركية لمستلزمات بعض المنشآت الفندقية والسياحية، مثل السيارات والأتوبيسات السياحية، وإن كانت أقل مقارنة بقطاع الضرائب.

جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة "الصالون السياحي" التي نظمتها لجنة السياحة بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، بالتعاون مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية بحضور رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وشارك في الصالون كًلا: من رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك نفذت منذ عام 2019 حزمة من الإصلاحات لتسهيل ورقمنة الإجراءات الجمركية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، وتجنب غرامات الأرضيات، وتسريع إجراءات التصدير والاستيراد.

وأكد أن هذه التيسيرات انعكست إيجابًا على استيراد مستلزمات المنشآت السياحية. كما شدد على أهمية اللقاءات الحوارية في رصد التحديات، واستعراض الإصلاحات المنفذة، والتوصل إلى صياغة موحدة للإجراءات والتشريعات بما يحقق التوازن بين مصالح المستثمرين ومتطلبات الدولة ويخدم القطاع السياحي.

جدير بالذكر أن الندوة شهدت مناقشات ثرية بين نخبة من قيادات القطاع السياحي من بينهم، لواء أركان حرب دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية، لواء دكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر سابقا، عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة سابقا، محمد الحسانين رئيس جمعية السياحة الثقافية، هشام إدريس رئيس لجنة السياحة بالغرفة الألمانية ، محمد عثمان رئيس لجنة تسويق الأقصر للسياحة، زياد عرفة مدير الغرفة الألمانية، كارين الشافعي مدير العمليات بالغرفة الألمانية، سامح سعد المدير التنفيذي لجمعية السياحة الثقافية، الدكتور خالد شريف خبير التحول الرقمي , إيهاب عبدالعال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وأمين صندوق جمعية الحفاظ علي السياحة الثقافية، الدكتور محمد عبد اللطيف عميد كلية السياحة والفنادق جامعة المنصورة، وأدارت الندوة غادة شلبي نائب وزير السياحة سابقا.
 

أحمد أموي مصلحة الجمارك الصالون السياحي مصلحة الضرائب القطاع السياحي اخبار مصر مال واعمال الغرفة الألمانية العربية الاجراءات الجمركية

