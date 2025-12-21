رئيس "الجمارك": لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام "ACI"

قال رئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي، إننا نعقد لقاءات دورية مع منظمات الأعمال لشرح نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية "ACI"، الذي سيتم تطبيقه إلزاميا في الأول من يناير المقبل.

وأضاف أموي، في تصريح اليوم، أن هناك أدلة استرشادية لإيضاح كل ما يتعلق بهذه المنظومة المتطورة؛ للتيسير على المستوردين.

وأوضح أن نظام "ACI" يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تساعد أيضا في زيادة الاستفادة من آليات "التخليص المسبق" وتسريع وتسهيل تقديم الإقرارات الجمركية لشركائنا من المستثمرين.