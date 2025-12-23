قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الجمارك توقّع مذكرة تفاهم مع كوريا لتحديث نظم تكنولوجيا المعلومات ودعم التجارة الإلكترونية

خلال التوقيع
خلال التوقيع
محمد يحيي

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا حريصون على تعزيز التعاون الفني والتكنولوجي مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الجمارك الكورية، في إطار خطط الدولة لتطوير وتحديث منظومة العمل الجمركي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال توقيعه مذكرة تفاهم مع الجمارك الكورية، لتطوير نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمنظومة الجمركية المصرية، وتيسير حركة التجارة وتأمينها، ودعم منظومة التجارة الإلكترونية وفق أحدث المعايير الدولية.

أضاف أموي، أن التعاون مع الجانب الكوري خطوة مهمة لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الجمركية، بما يسهم في خفض زمن الإفراج وتحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.

أكد أننا نتطلع إلى الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الكورية وبناء القدرات في مجالات الأنظمة الذكية والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية الحديثة، مشيرًا إلى تنظيم برامج لبناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك ودعم إنشاء أنظمة لوجستية متكاملة لشحنات البريد السريع.

أعرب لي ميونج- كو رئيس دائرة الجمارك الكورية، عن تطلعه إلى تبادل المعرفة والخبرات الفنية والتكنولوجية مع الجانب المصري لدعم التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، مشيدًا بجهود مصلحة الجمارك المصرية في التطوير والتحول الرقمي.

مصلحة الجمارك اخبار مصر زمن الافراج الجمركي منظومة ACI الانظمة الذكية التجارة الدولية

