الجمارك تبيع بضائع وسيارات مخزنة بـ10.472 مليون جنيه..تفاصيل

أقامت الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك القاهرة برئاسة ناصر عميرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الخميس الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ لبضائع وسيارات جمارك القاهرة بقاعة نادى الجيزة الرياضى بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة ، لبيع عدد ١٣٣ من لوطات البضائع والسيارات المتنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمارك مطار القاهرة وتفتيش الركاب ومخزن ٦ أكتوبر والملاحق الخاصة به .

وجاء المزاد تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائى لعدد ١١ لوط سيارات بمبلغ ٨ مليون و ٦٧٥ آلاف و٥٠٠ جنيه.

وتم البيع النهائى لعدد ١٨ لوط بضائع بمبلغ مليون و ٧٩٧ ألف و ١٠٠ جنيه ، بإجمالي عدد لوطات السيارات والبضائع المباعة ٢٩ لوط بمبلغ ١٠ مليون و ٤٧٢ ألف و ٦٠٠ جنيه .