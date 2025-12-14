قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رئيس الجمارك: التسهيلات الجمركية تعزز تنافسية الاقتصاد المصري وتدفع حركة التجارة

محمد يحيي

أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أن حزمة التسهيلات الجمركية تدفع حركة التجارة وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن تيسير وميكنة الإجراءات الجمركية يعمل على تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير.

أوضح أموي، في جولة بمعرض «فود أفريكا» و«باك بروسيس» ٢٠٢٥، أن الإصلاحات الجمركية تبلور ما طرحه شركاؤنا من المجتمع التجاري والصناعي من أفكار ومقترحات إضافية لتحسين ورفع كفاءة الأداء الجمركي، مؤكدًا أن هدفنا خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتخفيف أعباء الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تعزيز ثقة الشركاء التجاريين المحليين والدوليين.

منظومة «المخاطر الشاملة»

أضاف أن منظومة «المخاطر الشاملة» تسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن شحنات شركائنا الملتزمين والدائمين من خلال الاعتماد على أدوات التكنولوجيا المتقدمة بما يساعد فى زيادة حركة التجارة الخارجية، تماشيًا مع رؤية الدولة لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق الإقليمية والدولية.

المجلس التصديري للطباعة والتغليف

شارك أموى، فى جلسة نقاشية مع المهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، وسارة إبراهيم المدير التنفيذي للمجلس، تم خلالها تناول نظام ACI الجوي والتبنيد والتقييم الآلي، وقام بالرد على استفسارات الشركات المشاركة حول الإجراءات الجديدة وما توفره من تسهيلات تسهم فى تعزيز تدفق الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

مصلحة الجمارك التسهيلات الجمركية الإجراءات الجمركية التصدير فود أفريكا

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

