مؤشر خطر.. احذر الدوخة فى هذه الحالات

قد تكون الدوخة علامة على مشكلة صحية خطيرة إذا ظهرت بشكل مفاجئ ودون سبب واضح، وكانت شديدة، واستمرت لأكثر من 15 دقيقة، أو تكررت بشكل مستمر.

ويجب زيارة الطبيب إذا ظهرت هذه الأعراض مع الدوخة:

-صداع مفاجئ شديد.

-ألم الصدر.

-صعوبة التنفس.

-تنميل بالذراعين والأرجل.

-فقدان الوعى.

-الرؤية المشوشة.

-سرعة أو عدم انتظام ضربات القلب.

-صعوبة في الكلام.

-التعثر وصعوبة المشي.

-التقيؤ المستمر.

-التشنجات.

-تغيرات مفاجئة بالسمع.

-تنميل الوجه.

مع وجود هذه الأعراض قد تكون هناك مشكلة صحية خطيرة يجب تحديدها وعلاجها، ولكن إذا كانت الدوخة عادية ولحظية وعابرة فيمكن الوقاية أو الحد منها من خلال ما يلي:

-التحرك ببطء عند النهوض بعد الجلوس لفترة طويلة، لأن النهوض فجأة يزيد من احتمالية الشعور بالدوخة.

-الحرص على ترطيب الجسم، من خلال شرب كمية مناسبة من السوائل.

-تجنب التدخين وشرب الكافيين.

المصدر ديلي ميرور