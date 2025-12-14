قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

التقلبات الجوية.. تعليق الدراسة في 36 مدينة ومحافظة بالسعودية حتى الآن

ملك ريان

أعلنت الجهات التعليمية في المملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الاثنين في 36 مدينة ومحافظة حتى اللحظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم، على خلفية التقلبات الجوية التي تشهدها عدد من المناطق.


 

وشمل قرار تعليق الدراسة عدداً واسعاً من المدن والمحافظات في مناطق مختلفة من المملكة، من بينها العاصمة الرياض، والدمام، والقصيم، وأبها، وجازان، والأحساء، والباحة، إلى جانب الخبر والقطيف والجبيل ورأس تنورة والظهران وبقيق وحفر الباطن.


 

كما تضمن القرار محافظات ومراكز أخرى مثل عفيف والقويعية والزلفي وشقراء والغاط والمجمعة وأحد رفيدة، مع توقعات بزيادة عدد المناطق المشمولة في حال استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة.


 

ويأتي هذا القرار استناداً إلى التقارير الواردة من الجهات المختصة بالأرصاد الجوية، والتي أشارت إلى احتمالية تأثر عدد من المناطق بأمطار متفاوتة الشدة، ونشاط في الرياح، وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ما قد يشكل خطورة على حركة التنقل من وإلى المدارس.


 

وتحرص إدارات التعليم بشكل مستمر على متابعة المستجدات المناخية بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.


 

وأكدت الإدارات التعليمية أن العملية التعليمية ستُستكمل عبر المنصات التعليمية المعتمدة عن بُعد، بما يضمن استمرارية الدراسة وعدم تأثر الخطة الدراسية، مع التأكيد على التزام جميع المدارس والمعلمين بتطبيق الجداول المعلنة للطلاب خلال يوم التعليق.


 

من جانبهم، رحب أولياء الأمور بقرار تعليق الدراسة، معتبرين أنه يعكس حرص الجهات الرسمية على سلامة أبنائهم، خاصة في ظل الظروف الجوية المتقلبة التي قد تصعّب من عملية التنقل، لا سيما في المناطق المفتوحة والطرق السريعة.


 

ودعت الجهات المختصة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الحسابات الرسمية لإدارات التعليم ووزارة التعليم للاطلاع على أي تحديثات جديدة قد تطرأ خلال الساعات المقبلة، سواء فيما يتعلق بتمديد تعليق الدراسة أو عودتها الحضورية في الأيام التالية، بحسب تطورات الحالة الجوية.


 

ويُذكر أن تعليق الدراسة يُعد إجراءً احترازياً معمولاً به في عدد من مناطق المملكة عند حدوث ظروف جوية استثنائية، ويأتي ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تقليل المخاطر وضمان سلامة المجتمع التعليمي، مع الاستفادة من الحلول الرقمية لضمان استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع .

