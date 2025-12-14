عوائد مغرية تصل إلى 23%| أحدث أسعار شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر 2025

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن أعلى شهادات الادخار المتاحة في البنوك لعام 2025، وذلك عقب إعلان البنك المركزي المصري عن تثبيت أسعار الفائدة.

وجاء هذا القرار في إطار خطة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص تحفيز الاستثمار في السوق المحلي.

أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

كشف البنك الأهلي المصري، مؤخرا، عبر موقعه الرسمي، عن أسعار العائد الجديدة على الشهادات البلاتينية، حيث بلغ العائد على الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير 21.25% سنويا، ويتم صرف العائد كل ثلاثة أشهر.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن يعد قرار طرح شهادات من قبل بنكي الأهلي المصري وبنك مصر خطوة إيجابية ومهمة في مواجهة الارتفاع المستمر في معدلات الغلاء، وذلك من خلال التأثير المباشر على جانب الطلب على السلع والخدمات، حيث يسهم هذا الإجراء في سحب جزء من السيولة النقدية المتداولة في السوق، بما يحد من الضغوط التضخمية.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أسعار الفائدة سيكون لها تأثير إيجابي على سعر الصرف، نتيجة زيادة الإقبال على تحويل العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، إلى الجنيه المصري للاستفادة من العوائد المرتفعة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (مدة 3 سنوات)

وأوضح البنك أن الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج لمدة ثلاث سنوات أصبحت تقدم العوائد التالية:

- السنة الأولى: 21%

- السنة الثانية: 16.75%

- السنة الثالثة: 13.5%

كما سجلت الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوي المتدرج النسب التالية:

- السنة الأولى: 23%

- السنة الثانية: 18.5%

- السنة الثالثة: 14%

تفاصيل شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 21.25% سنويا

- وتم خفض العائد بنسبة 1%

- يتم صرف العائد كل 3 أشهر

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج (شهريا)

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد:

- السنة الأولى: 21%

- السنة الثانية: 16.75%

- السنة الثالثة: 13.5%

- ويتم صرف العائد شهريا

- والحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه

شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد السنوي

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد:

- السنة الأولى: 23%

- السنة الثانية: 18.5%

- السنة الثالثة: 14%

- يتم صرف العائد سنويا

شهادة البنك الأهلي البلاتينية ذات العائد الشهري

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- العائد: 17% شهريا

- الحد الأدنى للاكتتاب: 1000 جنيه

- إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة

أسعار الفائدة على شهادات ادخار بنك مصر

ومن جانبه، أعلن بنك مصر مؤخرا عن خفض أسعار الفائدة على بعض الحسابات البنكية، حيث أصبحت:

- فائدة حساب المعاشات: 15.75%

- فائدة حساب "سوبر كاش" الجاري: 15.5%

وأكد البنك استمرار المزايا نفسها، والتي تشمل:

- إتاحة دفتر شيكات

- بطاقات الخصم المباشر

- إمكانية متابعة الحسابات إلكترونيا